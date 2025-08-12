Suzanne Schulting stapte dinsdag de fiets op met haar collega's van Team Essent om de nodige kilometers te maken. Daarna genoten zij van een 'koffiemomentje' op een prachtige plek, namelijk bij Schulting thuis.

Schulting zit met onder andere Angel Daleman en Chloe Hoogendoorn aan tafel op een landelijke plek, met aansluitend een meertje. Ook deelt de 27-jarige topschaatsster de locatie van het groene stukje: Uilesprong in Friesland. En laat dat nu net de plek zijn waar Schulting is opgegroeid en haar ouders nog steeds wonen. Uilesprong is een buurtschap bij Tijnje.

Schulting woont zelf in Heerenveen, de plek waar haar vriend én collega Joep Wennemars ook woont. De wereldkampioen op de 1000 meter was niet bij het Essent-onderonsje in het Friese buurtschap, want er waren alleen vrouwen uit het team bij.

Twee woningen in Heerenveen

Schulting kocht eind vorig jaar een zogeheten 'kasteelwoning' in Heerenveen, terwijl ook Wennemars een twee-onder-een-kapwoning dicht bij Thialf aanschafte in 2025. Beide schaatsers legden meer dan 500.000 euro neer voor hun nieuwe stulpjes.

Bijzonder talent

Schulting verbaasde vorige maand vriend en vijand door een prachtig stukje op de piano te spelen, wat zij deelde in haar stories. Daar heeft ze al jaren een passie voor. Schulting heeft twee jongere tweelingzusjes: Jolien en Marieke Schulting. Zij werden in 2022 door RTL geïnterviewd over hun befaamde zus. Een van de vragen was, of Suzanne hobby's heeft naast het schaatsen.

"Piano spelen, daar is ze heel goed in", zo beaamden ze. "We hebben allemaal op pianoles gezeten. Want we moesten een muziekinstrument bespelen. Ze heeft ook een piano thuis. Suzanne kan het heel goed. Wij komen niet verder dan 'Mieke heeft een lammetje'".

Nieuwe schaatsseizoen

Het duurt nog even voordat Schulting en Wennemars voor het eerst een wedstrijd moeten rijden. Op 31 oktober gaat het schaatsseizoen officieel van start met de NK afstanden in - hoe kan het ook anders - Thialf. Beide rijders zullen daar een slag willen slaan op de sprintafstanden (500 en 1000 meter), terwijl Wennemars ook de 1500 meter rijdt. Daarmee heeft hij dezelfde specialismes als zijn vader Erben had.