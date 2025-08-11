De schaatsfamilie Wennemars dook afgelopen weekend op bij een andere sport dan hun eigen. Topschaatser Joep Wennemars is in volle voorbereiding voor de Olympische Winterspelen, maar nam een middagje vrij om zijn grote liefde te bezoeken. En nee, dat is in dit geval niet zijn vriendin Suzanne Schulting.

Erben en Joep Wennemars waren aanwezig in de Eredivisie. Vader Erben is immers een groot supporter van PEC Zwolle. Trots deelt zijn zoon beelden van een supportersactie in zijn Instagram Stories.

Liefde voor PEC

De vader en zoon deelden een bijzondere foto samen. Het was zonnig in Zwolle en dus was een zonnebril hard nodig om het duel met FC Twente te bekijken. De (ex-)topschaatsers hebben hun blik gericht op het publiek, wellicht om hun zitplaats te vinden.

i Joep en Erben Wennemars

Het Verre Oosten

Ze hadden de juiste wedstrijd uitgekozen, want PEC Zwolle won verrassend met 1-0 van FC Twente. Thijs Oosting maakte in de achtste minuut de enige goal van de wedstrijd. Dat deed hij tegen zijn vader Joseph Oosting, de trainer van Twente. Alsof Joep de gouden medaille op de 1000 meter afsnoept van vader Erben.

Joep Wennemars bedankt één PEC-speler zelfs speciaal op Instagram. Hij deelt beelden van een juichende Dylan Mbayo. Dat was niets voor niets, want de 24-jarige Belg gaf de beslissende assist. Daarnaast nodigde Joep een teamgenoot uit. Team Essent-talent Freek van der Ham was voor het eerst aanwezig. 'Welkom in Het Verre Oosten', schreef hij bij de foto van de schaatsers.

Ook Erben deelde beelden van de wedstrijd. Hij opent met een foto van de score, voor de PEC-supporters die hun uitslagen via het Instagramkanaal van Wennemars volgen.

Olympische Winterspelen

Het najaar van 2025 is van groot belang voor Joep. Dan wordt er namelijk bepaald welke schaatsers en schaatssters naar de Olympische Winterspelen van Milaan mogen. De 22-jarige Wennemars werd begin dit jaar wereldkampioen op de 1000 meter, maar stond nog niet eerder op de Spelen.

Vader Erben is bezig met een heel andere sportieve prestatie. Hij heeft zich samen met zijn andere zoon Niels Wennemars (20) volledig gestort op Hyrox, een fitness-wedstrijd die het afgelopen jaar enorme populariteit in Nederland heeft gekregen.