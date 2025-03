Topschaatser Jordan Stolz krijgt schaats-Oscar en moet die na tegenvallend WK inleveren

Jordan Stolz beleefde niet de WK afstanden waar hij van droomde. Hij zegevierde geen enkele keer. Wel kreeg hij op de slotdag een andere prestigieuze prijs: de Oscar Mathisen-trofee. Die moet hij echter ook meteen inleveren.

De Oscar Mathisen-trofee, ook weleens 'de schaats-Oscar' genoemd, wordt elk jaar uitgereikt aan de schaatser die in het voorgaande seizoen een bijzondere prestatie heeft geleverd.

In dit geval verdiende Stolz volgens de schaatsbond ISU de trofee vanwege het wereldrecord punten dat hij in 2024 vestigde bij het WK allround in Inzell. Daarmee versloeg hij Patrick Roest.

Trofee

Zondag mocht Stolz in het Vikingskipet te Hamar de trofee vasthouden, zodat de fotografen hem op de gevoelige plaat konden vastleggen. Ook was er een plaatselijke omroep uit de Amerikaanse staat Wisconsin (waarin Stolz is geboren) ter plekke om een video te maken van de eredienst.

Maar Stolz mocht het WK niet verlaten met het beeld van Oscar Mathisen, een Noorse schaatser die vijfmaal het WK allround won en driemaal het EK allround. Stolz moest het ding gewoon weer overhandigen aan de schaatsbond. Toch kreeg hij nog iets in handen gedrukt, dat wel in zijn koffers mocht om thuis te bewaren. Namelijk een klein zilveren plakkaatje met daarop zijn naam gegrafeerd.

Amerikanen

Zijn coach Bob Corby legt uit aan de krant Washington Country Insider: "Dit is een soort uitverkiezing van beste speler bij de Super Bowl, of als een Oscar voor films. Slechts drie Amerikanen hebben het eerder gewonnen: Eric Heiden, Bonnie Blair en Brittany Bowe." En nu dus Stolz, die ook de trofee voor 2023 overhandigd kreeg, in 2024 dus.

De opsomming van Corby klopt trouwens niet. Shani Davis was de gelukkige in 2005 en 2009, Chad Hedrick ontving het ding in 2004.

Eric Heiden

Stolz zegt: "Deze trofee laat zien hoe goed ik het vorig seizoen deed, met twee wereldrecords, het WK allround en drie gewonnen afstanden bij de WK afstanden. Dit is een van de meest prestigieuze prijzen die ik ooit heb ontvangen. Als ik er nou nog twee kan winnen... Dan wordt deze trofee nog waardevoller als prestatie."

Daarmee zou hij het aantal van Heiden evenaren (vier).