Johan Derksen deelt lelijke sneer uit aan vader van Joep Wennemars: 'Erben was heel boos op mij'

De mannen van Vandaag Inside hebben wat glimpen opgevangen van het schaatstoernooi WK afstanden in Noorwegen. En daar viel gast Valentijn Driessen geen schaatser op, maar een schaatsvader: Erben Wennemars. En dan wel in negatieve zin.

Wilfred Genee leidde de switch naar het onderwerp in met de vraag: "Heb jij je dit weekend nog aan iemand geërgerd?" Waarop de journalist van De Telegraaf zei: "Ja, Wennemars."

Genee wilde weten wie precies: "Joep Wennemars." Daarop volgde een correctie van Driessen: "Nee, Erben Wennemars. Vooral aan Erben. Het ging alleen maar over Erben. Terwijl die Joep, die was wereldkampioen geworden."

ADHD-vader

Johan Derksen voelde aan dat zijn moment was gekomen om te haken. "Die jongen moet ook gek worden van die ADHD-vader", zo ging hij er met gestrekt been in.

Driessen ging door: "Eerst ging het over Erben Wennemars. En ten tweede ook Erben Wennemars. En daarna even over Joepie. En die Joy Beune, die drie wereldtitels heeft veroverd, daar hoorde je niemand over. Waar gaat dat over. Hij is belangrijker dan het schaatsen."

Moeder van Erben Wennemars

Derksen nam het weer over: "De moeder van Joep is een hele goede columniste. Een aardige vrouw. Maar die komt nooit in beeld. Die Erben staat overal te schreeuwen." Driessen vulde aan: "En te janken en te doen."

Derksen ging door: "Erben was een keer heel boos op mij. Ik kwam een keer hier in de studio binnen. Hij zat ergens interessant te doen. Ik zei: 'Oh, daar hebben we Erben van de B-sporten'".

Elfstedentocht

René van der Gijp had ook een herinnering aan Wennemars: "Als het dan één dag -1 graden was, dan zaten ze gelijk bij 'De Wereld Draait Door' om over de Elfstedentocht te praten. En dan gelijk een maand lang."

Ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog hebben een hele andere kijk op het gedrag van Erben Wennemars. In hun podcast voor Sportnieuws.nl zeggen ze: "Zo mooi van Erben. Hij wilde het klein houden en wilde de aandacht totaal niet op hem focussen. Hij wilde uitbundig zijn, maar hij probeerde zijn emoties onder controle te houden. Hij was echt super bescheiden. Dat deed hij heel mooi.'