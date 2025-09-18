Nog heel eventjes en het schaatsseizoen gaat weer van start. Reden genoeg dus voor Kjeld Nuis om nog even te genieten van de vrije tijd. Al was dat op woensdagavond toch niet helemaal het geval voor de topschaatser

Nuis houdt niet alleen van een wedstrijdje schaatsen, maar ook van een potje voetbal. Niet per se om zelf te spelen, maar om te kijken in het stadion. Zo zat hij op woensdagavond op de tribune in de Johan Cruijff Arena om het Champions League-duel tussen Ajax en Internazionale te aanschouwen.

Voorafgaand aan de wedstrijd liet de schaatser op zijn Instagram-story volop beelden zien: van de warming-up en de sfeeractie tot de opkomst van de spelers. Daarna bleef het stil, want op het veld viel er voor Ajax weinig te genieten. De Amsterdammers gingen kansloos met 0-2 onderuit tegen de Italianen, waardoor Nuis geen enkel juichmoment kon delen.

i @kjeldnuis op Instagram.

Motorrijden

Nuis heeft naast voetbal kijken ook andere hobby's. De schaatser vindt het namelijk heerlijk om over de wegen te scheuren met zijn motor. In een video van het YouTube-kanaal DAY1 vertelde hij hierover. "Ik hou van snelheid en lekker cruisen, daarom heb ik ooit mijn motorrijbewijs gehaald."

Maar hij kan alleen niet te veel risico nemen tijdens zijn hobby, zo opperde hij. "Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom hou ik het bij het genieten, in plaats van het echt jagen."

Ook Joy Beune, zijn vriendin, houdt van motorritjes. Ooit hoopt Nuis samen met haar te genieten van een vakantie op twee wielen, zo vertelde hij in de video. "Het lijkt mij super gaaf om op vakantie samen te genieten. Samen dat gevoel delen. Er is niks mooier dan een vrouw op een motor."

Olympisch seizoen

Hopelijk blijft het stel zonder ongelukken op de motor, want in de winter staan de Olympische Spelen op het programma. Eind oktober begint hun seizoen officieel, wanneer ze aan de start worden verwacht bij de NK afstanden.