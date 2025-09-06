Voor Joy Beune en Kjeld Nuis breken belangrijke maanden aan. De ogen van het populaire schaatskoppel zijn uiteraard gericht op de Olympische Spelen van komende februari in Milaan. Daar hoort gezond eten bij, al komt er door 'barbecuekoning' Nuis ook regelmatig wat ander lekkers op het bord.

Nuis omschrijft de barbecue als zijn domein in een interview met De Telegraaf. "Hij is niet zo’n keukenprins, maar barbecueën kan hij echt goed", erkent zijn vriendin Beune, waarna een korte discussie ontstaat. Nuis had de dag voor het gesprek nog burrito's gemaakt. "Dat was echt lekker, maar eerlijk is eerlijk, jij kookt niet zo vaak. Ik denk één keer per maand", lacht Beune.

Nuis verwent Beune

Nuis legt uit wat hij het allerleukste vindt aan barbecueën. "Wij trainen vaak twee keer per dag en dan blijft er weinig tijd over om met vrienden of familie af te spreken. Eten moet je toch, dus hoe leuk is het dan om die twee dingen te combineren. Gezellig met z’n allen eten, dát vind ik er leuk aan", verzekert hij.

Nuis kiest voor hoge kwaliteit vlees. "Dat vind ik belangrijk. Je zal mij geen supermarktvlees erop zien leggen. Als we het doen, dan moet het goed", vindt hij. Hij kan op goedkeuring rekenen van Beune. "Het allerlekkerste vind ik als je ribeye maakt", zegt ze vol lof tegen haar vriend.

Sportmaaltijden

Beune verzorgt het groot deel van de tijd het eten. "k vind het ook gewoon heel leuk om te kijken wat ons lichaam nodig heeft en dat dan te koken. Wij hebben bijvoorbeeld na een zware krachttraining allebei geen zin in een bord pasta. Dus dan maak ik een maaltijd met veel eiwitten", onthult ze.

Al die sportmaaltijden moeten ervoor zorgen dat Beune en Nuis in december op hun best zijn. In Thialf zijn dan namelijk startbewijzen voor de Olympische Spelen in Milaan te verdienen.