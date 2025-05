Topschaatser Kjeld Nuis doet emotionele oproep: 'Stap over die drempel, ga hulp zoeken'

'Zo, even geen trainingsvideo', opent Kjeld Nuis zijn emotionele oproep op sociale media. De topschaatser wil namelijk aandacht vragen voor iets compleet anders. 'Het is de realiteit van duizenden mensen in Nederland.'

Nuis is ambassadeur van de Voedselbank. Hij begint zijn video in de sportschool, met ontbloot bovenlichaam. Maar schijn bedriegt: 'In Nederland zijn er nog steeds duizenden mensen die niet elke avond een lekkere warme maaltijd hebben. Of een volle koelkast. Ga daarom hulp halen bij de Voedselbank.'

'Meer dan 14.000 werknemers zijn keihard voor jullie bezig, op meer dan 500 locaties in Nederland', gaat Nuis verder. 'Stap over die drempel, ga hulp zoeken, deel dit bericht, want de Voedselbank is er ook voor jullie. Ik ben trotse ambassadeur, ga hulp halen.'

'Realiteit van duizenden mensen'

In de tekst bij de video gaat Nuis nog verder met zijn oproep. 'Geen geld voor boodschappen, het kan iedereen overkomen. Maar het is de realiteit van duizenden mensen in Nederland. Jong, oud, werkend of niet, armoede kent geen stereotype. Ik ben trots om ambassadeur te zijn van de Voedselbank. Deel dit, praat erover, en steun als je kunt.'

Vaker schaars gekleed

Heel opvallend is het niet dat Nuis de video met ontbloot bovenlichaam opnam. Eerder deze week had de schaatser van Team Reggeborgh op trainingskamp voor het nieuwe seizoen ook al een lolletje toen hij schaars gekleed was.

Geen geld voor boodschappen, het kan iedereen overkomen. Maar het is de realiteit van duizenden mensen in Nederland. Jong, oud, werkend of niet, armoede kent geen stereotype. Ik ben trots om ambassadeur te zijn van de Voedselbank. Deel dit, praat erover, en steun als je kunt. pic.twitter.com/wJbT6esUci — Kjeld Nuis (@KjeldNuis) May 18, 2025

