Topschaatsster Joy Beune is nog altijd dolgelukkig met haar vriend Kjeld Nuis, maar soms baalt ze wel een beetje van zijn impulsiviteit. Zoals bij het zetten van haar hoofd als tattoo. Toch kan Beune ook een hoop dingen opnoemen die ze heel fijn vindt aan Nuis.

"Dat is precies hoe hij is", vertelt Beune tegenover KNLTB.tv als ze wordt gevraagd naar de tattoo die Nuis van haar heeft. "Hij is vet impulsief. Dan ziet hij dat en dan moet hij dat meteen hebben. Hij is ook ontzettend verslavingsgevoelig, dus ik denk dat hij op een gegeven moment onder de tattoos zit. Het moet meer, voller en altijd grootser. Ik vroeg hem of hij mijn hoofd wel een goed idee vond op zijn lichaam, maar dat leek hem een goed idee."

Impulsieve Nuis

Beune weet dat Nuis een erg impulsief persoon is, maar ze vertelt dat het 'soms ook wel lekker is als dat wat minder kan'. "Soms eerst even nadenken voordat je iets doet. Hij is ouder, maar soms denk ik dat ik de wijzere ben", vertelt de 27-jarige Beune over haar 36-jarige vriend Nuis.

Toch is Beune nog altijd dolgelukkig met Nuis en merkt ze dat hun relatie 'elk jaar leuker wordt'. "We hebben heel veel lol samen en je leert elkaar steeds beter kennen. Je wordt een soort van één met elkaar", vertelt een nog altijd dolverliefde Beune.

'Hou je bek en laat me mijn eigen ding doen'

Een van de hoogtepunten van de relatie was de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar stonden Beune en Nuis allebei aan de start, iets wat voor allebei zeker een doel was. Vooral omdat dit voor het stel voelde als 'hun laatste kans' om het samen mee te maken. "Hij is inmiddels 36 en ik denk niet dat hij het tot zijn 40e zal blijven doen. Om dit samen mee te maken was wel ontzettend speciaal", deelt Beune ook een tipje van de sluier over hoe lang Nuis nog zal schaatsen.

Ook op schaatsgebied heeft Beune nog altijd enorm veel aan haar vriend Nuis. Al gaat hij soms nog wel eens iets te ver in haar aanmoedigen. "Qua schaatsen en zo en qua techniek is hij super hoogbegaafd. Het is heel fijn om iemand te hebben die je daar tips in kan geven. Maar hij kan het ook ongevraagd doen. Dan zeg ik wel even: 'Hou je bek en laat me mijn eigen ding doen'."

