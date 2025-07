Topschaatser Kjeld Nuis heeft zijn zaterdag heel nuttig besteed. Niet alleen maakte de meervoudig olympisch kampioen een trainingsrit op de fiets, ook beleefde hij quality time met zijn zoon Jax. En het leverde heerlijke foto's op die weer op veel bijval kunnen rekenen op social media.

De specialist op de 1000 en 1500 meter postte een reeks foto's van de fietstocht die hij ondernam met Jax. De moeder van de jongen is de voormalig Miss Nederland Jill de Robles, de ex-partner van Nuis. Tegenwoordig is hij samen met collega-schaatser Joy Beune.

Moe

De fotoreeks laat de tocht zien van begin tot einde. Het begint met een kiekje als vader en zoon nog fit ogen en enthousiast lachen naar de camera. Daarna volgt Jax in het spoor van zijn befaamde pa over een bospaadje. Het wordt een heuse veldrit, want het terrein is uitdagend: zand, heuvelachtig, nauwe paadjes.

Vervolgens is het tijd voor een hapje eten in de natuur. Nuis vraagt Jax of hij moe is en het heeft voor hem geen zin meer om dat te verbergen. Hij knikt ja. Toch heeft hij op de terugweg nog de puf om een stukje te fietsen zonder handen aan het stuur. En om de trip af te sluiten moet Jax zijn bemodderde fiets schoon spuiten met de waterslang. "Zelf je materiaal weer schoonmaken, jongen", zet Nuis erbij in een story met dezelfde foto's.

Dropjes

Beune geeft een korte en krachtige reactie op de vertederende beelden: 'Dropjes'. Ook is er een commentaar van wielerverenignig WSV Emmen: "Altijd welkom om een keertje mee te trainen bij ons Jax!"

Joy Beune

Nuis zit bij Team Reggeborgh, Beune bij Team IKO-X2O. Dat betekent dat ze tijdens trainingskampen op uiteenlopende locaties elkaar niet kunnen zien. Onlangs was dat weer zo. Nuis was met Team Reggeborgh in Inzell, waar ook een schaatsbaan ligt. Die is in de zomer - net als Thialf - gewoon toegankelijk om rondjes over het zomerijs te knallen. De ervaren schaatser (35) deelde donderdagochtend een story op Instagram, waarbij hij aangaf dat het trainingskamp erop zat.

Hij genoot nog van een laatste 'trainingskamphotelkamerbakkie' koffie, met zijn zelf meegenomen koffiemachine. Ook Beune is weer terug in eigen land. De stayer was de afgelopen periode in Andorra, samen met haar Team IKO X2O-ploeggenoten Stijn van de Bunt en Jesse Speijers. Beune deelde op Instagram een fotoreeks van hoe haar maand eruitzag, waarop Speijers met een knipoog reageerde: 'Gewoon een hele maand met jou overleefd.'