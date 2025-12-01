Kjeld Nuis schittert deze week niet alleen op het ijs van Thialf. De drievoudig olympisch kampioen is namelijk ook te bewonderen op de cover van een modemagazine.

Nuis beslaat de cover van de wintereditie van het modemagazine ModMod. De fotoshoot met de 36-jarige topschaatser staat in het teken van de samenwerking tussen TeamNL en het modemerk Denham in aanloop naar de Olympische Winterspelen van Milaan. Zo poseert Nuis trots in de limited edition-collectie van de samenwerking.

'Ik voel me beter dan ooit'

"Mijn motivatie is hetzelfde gebleven, maar ik voel me beter dan ooit", stelt Nuis bij de aankondiging van zijn covershoot. De vriend van Joy Beune gaat in februari jagen op zijn vierde olympische gouden medaille, nadat hij vier jaar geleden olympisch kampioen werd op de 1500 meter en in 2018 zelfs goud pakte op zowel de 1000 meter als de 1500 meter.

Om zijn doel te bereiken moet Nuis nog wel wat stappen zetten. De topschaatser kwam namelijk terug van de eerste twee World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika met één bronzen medaille op de 1500 meter in Calgary. Op de 1000 meter in Salt Lake City werd Nuis zelfs gediskwalificeerd na het onregelmentair wegtikken van een blokje in de bocht. Daardoor moest hij in Calgary zelfs opdraven in de B-groep.

Hartverwarmend moment

De stappen die nodig zijn voor een olympische gouden medaille in Milaan, hoopt Nuis te hebben gezet tijdens zijn afgelopen trainingskamp. Zo was Team Reggeborgh, het team waar Nuis onderdeel van is, de afgelopen week met z'n allen hard aan het trainen in Zuidoost-Spanje.

Nuis is inmiddels weer terug in Nederland, waar hij zondagavond een hartwerwamend beeld deelde via zijn Instagram. Zo deelde hij een foto waar hij samen met zijn zoontje Jax en vriendin Beune een kerstboom aan het optuigen was.

i

Thuiswedstrijd

Nuis komt komend weekend in actie voor zijn thuispubliek. Van vrijdag 5 december tot zondag 7 december wordt in Heerenveen de derde World Cup-wedstrijd gereden. Daarin komt hij in actie op de 1000 meter en 1500 meter. In Thialf mag hij door zijn zege in de B-groep in Calgary op de 1000 meter gewoon weer op het hoogste niveau starten.

