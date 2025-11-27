Na de eerste twee World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika kunnen de Nederlandse topschaatser zich weer even opladen. Schaatsteam Reggeborgh, van onder meer Femke Kok en Kjeld Nuis, doet dat gezellig met z'n allen in de Spaanse zon en dat levert een aantal mooie plaatjes op.

Met een oogst van veertien individuele medailles reisde Team Reggeborgh terug van Noord-Amerika naar Nederland. De veelvraat van het stel was uiteraard Femke Kok. Ze veroverde in Salt Lake City en Calgary vijf gouden plakken, één zilveren en reed uiteraard een fabelachtig wereldrecord.

In totaal haalde Reggeborgh met zeven verschillende rijders een medaille tijdens de eerste twee World Cup-wedstrijden. Zo kwamen ook Jenning de Boo, Antoinette Rijpma-de Jong, Marrit Fledderus, Kjeld Nuis, Wesley Dijs en Marcel Bosker met een medaille op zak naar huis.

Van het koude Calgary naar de Spaanse zon

Lang de tijd om te wennen aan het thuisfront had het schaatsteam echter niet. Al snel stapten ze met z'n allen op het vlietuig naar Spanje. Daar gaan de schaatsers van Reggeborgh zich namelijk opmaken voor het cruciale gedeelte van het seizoen.

Zo zijn ze neergestreken in de buurt van het Spaanse dorpje Calp, gelegen aan de Middellandse Zee net onder de stad Valencia. Vanuit daar delen de schaatsers een aantal zonninge kiekjes. Zo laten Kok en Rijpma-de Jong zien dat ze met hun team hard aan het trainen zijn op de wielrenfiets. Marathonschaatser Jasper Krommehoek ldeelt dat hij met een teamgenoot de Coll de Rates aan het beklimmen is, een berg van 654 meter hoog die ook tijdens de Ronde van Spanje een aantal keer is beklommen.

Hervatting schaatsseizoen

Het schaatsseizoen wordt van 5 december tot en met 7 december weer hervat in eigen land. Dan staat namelijk de derde World Cup-wedstrijd in Heerenveen op het programma. De belangrijke wedstrijd in Thialf waar de Nederlandse schaatsers zich écht voor aan het opmaken zijn, wordt gereden van 26 tot en met 30 december. Dan vindt namelijk het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) plaats. Daar zijn de tickets voor de Olympische Winterspelen van Milaan in februari te verdienen.

