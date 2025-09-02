Kjeld Nuis volgde in de afgelopen dagen het voorbeeld van Jutta Leerdam: de topschaatser trainde op een andere discipline om komend seizoen nog beter voor de dag te komen. Dat was voor Nuis een flinke stap uit zijn comfortzone, geeft hij toe.

De 35-jarige Nuis deelt beelden op Instagram dat hij aan het shorttracken is. 'Ik stap uit mijn comfortzone', schrijft hij erbij. Zijn collega's vinden het geweldig. Ploegmaatje Jenning de Boo van Team Reggeborgh reageert: 'Ja, ja, kan die ook natuurlijk!' 'Mocht ik willen', is de veelzeggende reactie van Nuis.

Nuis' vriendin Joy Beune laat weten dat ze het 'cool' vindt, terwijl shorttracker Jens van 't Wout zich afvraagt wanneer de topschaatser mee komt trainen. Daar is Nuis zeer duidelijk over: 'Niet! Ik kan nét pootje over, op een gieter.'

Terugdenken aan vroeger

Het doet een andere volger denken aan de eerste stappen van Nuis op de ijsbaan. De Leidenaar begon in zijn eigen stad, dat toen een 200 meterbaan had (inmiddels 250 meter). 'Zo ben je begonnen in Leiden, hè. Alleen was dat toen denk ik makkelijker overstappen, dan nu na al die traningsarbeid.'

De eerdergenoemde Leerdam was eerder deze zomer ook veel te vinden op het shorttrackijs. Het continu rijden voor bochten is een uitstekende manier voor sprinters om extra snelheid te ontwikkelen. Met die training hopen zij nog beter beslagen ten ijs te komen in het nieuwe seizoen, waarin ook de Olympische Winterspelen op de planning staan.

Olympische Winterspelen

Nuis hoopt zich voor de derde keer op rij te plaatsen voor het prestigieuze toernooi. De vorige twee edities gingen hem uitstekend af. In 2018 pakte hij goud op de 1000 en 1500 meter, vier jaar later voegde hij daar nou een eerste plek op de 1500 aan toe. Op die twee afstanden zal hij zich nu ook willen richten.

Nuis zal wel uit een ander vaatje moeten tappen. Afgelopen seizoen pakte hij voor het eerst in ruim tien jaar géén medaille op de WK afstanden op de kilometer en 'schaatsmijl'. Hij won wel de 1500 meter op het NK en greep daar ook brons op de 1000.