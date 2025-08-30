Topschaatser Kjeld Nuis was zaterdag op een onverwachte plak. De meervoudig olympisch kampioen was namelijk niet van plan om een wedstrijd in de Eredivisie te bezoeken. Toch stonden hij en zijn zoon Jax te juichen bij Heerenveen tegen Go Ahead Eagles.

In een reeks story's op Instagram laat Nuis zien hoe zijn dag verliep. Het begon zoals vaker met een voetbalwedstrijd van Jax (geboren in 2017), de zoon die hij kreeg met voormalig Miss Nederland Jill de Robles. Daarna was er een training op de atletiekbaan met zijn maten van Team Reggeborgh. Tim Prins was daar ook aanwezig en de sprinter dook eveneens later op in het Abe Lenstra Stadion.

Aanbellen

Nuis legt met zijn caption uit hoe hij verzeild raakte bij de Eredivisiepot: "Wanneer de buur aanbelt: we hebben 2 kaarten over. Lief!" Wel kwam de thuisploeg in de eerste helft met 0-1 achter te staan tegen de bekerwinnaar van vorig seizoen.

Van Joy Beune, de partner van Kjeld Nuis, is geen spoor op de beelden. Ook op haar eigen account is het stil. Vermoedelijk is ze niet meegegaan naar de wedstrijd, wellicht omdat er niet genoeg tickets over waren of omdat voetbal haar gestolen kan worden. Of ja, misschien vond ze het wel lekker om even alleen te zijn. In een recent interview voor Day 1 zei ze dat Nuis zich weleens te intensief met haar kan bemoeien.

Trainer

"Ik hang nog wel eens de trainer uit, waar ze niet op zit te wachten", zei de schaatstopper. "We supporten elkaar sowieso wel heel erg. Maar ik moet me af en toe gewoon even inhouden en moet me realiseren dat ze zelf een trainer heeft, een psycholoog heeft en iemand die dat allemaal doet. Alleen qua ervaring op de baan en daarnaast kan ik wel wat bijdragen. Dat vindt ze ook wel leuk. Maar soms gaat het te ver."

Olympische Winterspelen

Beune moet nog schitteren op het olympisch podium. Nuis heeft al drie gouden plakken op zak. In 2018 won hij olympisch goud op de 1000 en 1500 meter. Vier jaar geleden was hij in Peking opnieuw de snelste op de 1500 meter. Hij hoopt die titel ook in Milaan te prolongeren.