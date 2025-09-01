Topschaatsster Joy Beune zag op de kalender dat er weer een maand voorbij is, trok het geheugenkaartje uit haar telefoon en dumpte een mooie reeks op haar socials. Haar schaatsende vriend Kjeld Nuis smulde ervan.

"Alweer een maand voorbij, alweer een fotodump", is de begeleidende tekst van Beune, de regerend wereldkampioene allround. De schaatsster van Team IKO-X2O begint van een stralende foto van zichzelf, gaat door met een verblijf op een cruiseschip en toont ook een kiekje vanaf het ijs in Thialf.

Ook laat ze zien dat ze op de fiets traint, geniet van koffie, wijn en fruit en op diverse plekken, de ene glamoureuzer dan de andere, lol heeft met Nuis. Laatstgenoemde vindt het prachtig wat hij ziet en reageert zo: "De aller aller allermooiste."

Realitysoap met Joy Beune

Aan de vooravond van het olympisch seizoen is Beune een veelgevraagde gast in tijdschriften en op tv. Zo kreeg ze laatst het verzoek om een camerateam toe te laten in haar leven voor een realitysoap. Dat idee ziet ze niet zitten. Ellen Hoog en Naomi van As, die beiden olympisch kampioen hockey waren, zijn teleurgesteld door haar weigering. Ze zouden zo'n serie graag zien.

"Dat vind ik wel jammer", zegt Van As in hun podcast voor Sportnieuws.nl. "Ik had wel graag een kijkje willen nemen in de keuken van Joy Beune." Hoog heeft ook gelijk een idee voor hoe die serie zou moeten heten: "De Beuntjes in plaats van De Roelvinkjes." Ook Van As heeft een naam bedacht. "De Beunhazen", reageert ze lachend.

Bart Swings

Met het oog op de Winterspelen zou Beune er baat bij hebben als teamgenoot Bart Swings herstelt van een blessure. Hij vervult een belangrijke rol bij de tempotrainingen van Beune.

De 34-jarige Swings heeft al maanden last van een knieblessure. Bij zijn team IKO-X2O heersen er inmiddels frustraties over het verloop en het herstel. "Er is geen sprake van paniek, maar frustrerend is het onderhand wel", ving Schaatsen.nl op van de ploegleiding. “Zorgwekkend”, zo noemt trainer Martin ten Hove de stand van zaken. “Het grote probleem is dat Swings momenteel bepaalde trainingen wil uitvoeren die onmogelijk zijn, omdat zijn knie er niet klaar voor is."