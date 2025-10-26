Amsterdam staat deze week volledig in het tegen van Amsterdam Dance Event (ADE), waarbij talloze locaties zijn omgetoverd tot heuse festivals met elektronische muziek. Ook topschaatser Kjeld Nuis viert het evenement, maar wel op bijzondere wijze.

Niet alleen op de festivalterreinen en clubs van onze hoofdstad zijn harde elektronische beats te horen, ook in de gym bij Nuis wordt er namelijk harde house door de speakers gepompt. Terwijl de muziek dreunt, werkt hij samen met zijn ploeggenoten aan een stevige work-out.

Nuis deelt hier beelden van op zijn Instagram-story. "Onze soort ADE", schrijft hij erbij, vergezeld door een lach- en spierbal-emoji. Voor de topschaatser is het dus geen dagje flaneren op een festival, maar keihard trainen.

i @kjeldnuis op Instagram.

Olympisch schaatsseizoen

En dat trainen is niet voor niks, want het olympisch schaatsseizoen staat weer voor de deur. Van 31 oktober tot en met 2 november staan de NK Afstanden op het programma. Later dit jaar volgt het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de felbegeerde tickets voor de Spelen worden verdeeld.

Nuis kan op de Winterspelen van Milaan, in februari 2026, voor de derde keer deelnemen aan de Olympische Spelen. De schaatser heeft al drie gouden medailles op zak: in 2018 werd hij olympisch kampioen op zowel de 1000 als de 1500 meter, en in 2022 prolongeerde hij zijn titel op de 1500 meter.

Gespannen

De 35-jarige topschaatser draait dus al een tijdje mee in de top van het wereldje. Desondanks is hij nog steeds gespannen richting de seizoensstart en de NK Afstanden volgende week.

Daar vertelde Nuis eerder deze week over in een interview met het Algemeen Dagblad. "Zo'n Nederlands kampioenschap vind ik dus nog steeds best wel spannend", gaf de topschaatser toe. De routinier stond al vijftien keer aan de start van dat toernooi, maar nog steeds kan de onzekerheid toeslaan. "Schaatsen is gewoon een moeilijke sport en ook ik doe nog steeds genoeg fout". Nuis werkt daarom ook met een sportpsycholoog.