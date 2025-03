Topschaatser openhartig over paniek tijdens angstig moment: 'Niemand wilde me helpen'

Schaatser Kai Verbij werkt hard aan zijn terugkeer, maar de voorbije maanden had de Nederlander andere dingen aan zijn hoofd. Zo vertoefde hij een tijdje in de Verenigde Staten om zijn zinnen te verzetten. Dat lukte aardig, al was er ook een moment waar hij flink van schrok.

Jarenlang was Verbij een bekend gezicht bij de sprinttoernooien in binnen- en buitenland. De schaatser besloot om een jaartje wat minder aandacht aan de sport te besteden. Na het vorige schaatsseizoen ging hij met onder meer zijn broertje en een vriend van hem naar de Verenigde Staten. Een prachtige tijd, maar ook een periode waar hij merkte dat in Amerika lang niet alles goed geregeld is.

In Amerika gaat het mis

Verbij kampte de voorbije jaren met de nodige blessures. Voor aan zijn rug en schouder. Laatstgenoemde vloog de afgelopen tijd wel eens uit de kom. In de schaatshal of in het ziekenhuis is altijd de juiste hulp aanwezig, maar als het op een willekeurig moment aan de andere kant van de wereld plaatsvindt is het een ander verhaal. "Mijn schouder ging dus weer uit de kom in Amerika", vertelt Verbij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "Toen raakte ik wel in het paniek, want ik dacht: ik kan niet naar het ziekenhuis of zo."

Geen hulp voor Verbij

En van zijn medestanders hoefde hij het ook niet te hebben. "Niemand wilde me daar helpen. We vroegen om hulp, maar niemand wilde ons helpen. Toen hadden we op YouTube een filmpje opgezocht hoe het moest." Een vrij wanhopige poging, maar met de juiste instructies liep het goed af. "Ik moest op mijn buik gaan liggen, mijn maat trok aan die arm en toen schoot het er weer terug in. Dat was echt een opluchting. Er was wel echt paniek, want het deed echt pijn."

Een schouder uit de kom is Verbij dus niet vreemd, maar de keren daarvoor gebeurde het in een omgeving met de juiste hulp. "Maar als je het met een maat van je doet die er nul verstand van heeft, is dat best even schrikken. Nu weet ik, als het gebeurt, hoe het moet."

