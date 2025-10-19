Voor Patrick Roest was het zondag erop of eronder. De topschaatser kreeg bij de Holland Cup in Deventer zijn allerlaatste kans om op de 5000 meter een startbewijs voor de NK afstanden in de wacht te slepen. De tweevoudig wereldkampioen greep die met beide handen aan.

Roest is al jaren één van de beste schaatsers van Nederland, maar nadat hij een groot deel van vorig seizoen miste door fysieke problemen moest hij zich dit jaar nog maar zien te plaatsen voor de NK afstanden. Daarvoor had hij de afgelopen periode onder de daarvoor bepaalde limiet moeten rijden, maar dat lukte hem niet en dus wachtte hem bij de Holland Cup een laatste kans. Deze keer hoefde hij niet een bepaalde tijd neer te zetten, maar moest hij bij de beste vier van de wedstrijd eindigen.

Roest kwam in de laatste rit in actie en wist op dat moment dus precies wat hij moest gaan doen om over twee weken in Thialf aan de start te mogen staan. Op het ijs in Deventer kwam de schaatser van Team Reggeborgh uiteindelijk tot een tijd van 6.30,23 en dat bleek uiteindelijk de tweede tijd van allemaal. Roest greep zijn allerlaatste strohalm dus met beide handen aan en mag meedoen aan de 5000 meter op de NK afstanden.

Marcel Bosker, ploeggenoot van Roest, won de 5000 meter in een tijd van 6.26,02. Hij reed daarmee het tien jaar oude baanrecord uit de boeken. Daan Geling van Team Albert Heijn-Zaanlander zette exact dezelfde tijd als Roest op de klokken en werd dus gedeeld tweede. Sil van der Veen eindigde als vierde en mag zich dus ook melden op de NK afstanden.

Olympisch seizoen

De NK afstanden zijn dit jaar het startschot van het nieuwe seizoen. Dat is normaal gesproken één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar op nationaal niveau, maar dit jaar is het net even anders doordat in februari de Olympische Winterspelen op het programma staan. Dat betekent dat het Olympisch Kwalificatietoernooi dit seizoen meer van belang is doordat daar eind december tickets voor de Spelen te verdienen zijn.

Roest heeft in zijn loopbaan vier olympisch medailles verzameld, maar een gouden ontbreekt nog. Hij eindigde in 2022 als tweede op de 5000 en de 10.000 meter. Vier jaar eerder pakte hij ook al zilver op de 1500 meter en hield hij aan de ploegenachtervolging een bronzen plak over.