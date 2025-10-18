Weer heeft topschaatser Patrick Roest een tegenvallende rit afgeleverd. Zaterdag kwam hij in Deventer in actie op de 1500 meter bij de IJsselcup. Zijn doel was een ticket verdienen voor de NK afstanden.

Voormalig wereldkampioen allround Roest sloeg vorig seizoen grotendeels over. Daardoor heeft hij zich nog niet geplaatst voor de NK afstanden van eind oktober, waar ook startbewijzen worden verdeeld voor de World Cups.

Deventer

Vorig weekend probeerde Roest zich bij een trainingswedstrijd in Thialf te plaatsen voor de 5000 meter. De drievoudig wereldkampioen op die afstand faalde: hij voldeed niet aan de tijdslimiet. Daarop schreef de rijder van Team Reggeborgh zich in voor de wedstrijden van dit weekend in Deventer: de IJsselcup (500 en 1500 meter) en Holland Cup I (5000 meter op zondag).

De 1500 meter van zaterdag werd een grote flop. Die zware woorden mogen we toch wel gebruiken, gezien de 29-jarige Lekkerkerker op de schaatsmijl slechts tiende werd. De voormalig olympisch nummer twee op de 1500 meter kwam in rit veertien over de finish in 1.52,05. Tim Prins won de afstand in 1.48,97.

Eisen voor kwalificatie van de KNSB

Nu is de vraag: is dit, ondanks de onvrede die er bij Roest zal heersen over dit optreden, toch genoeg om op de 1500 meter te mogen starten bij de NK afstanden? De regels van de schaatsbond KNSB stellen dit: "Voor alle afstanden geldt dat op het NK Afstanden minimaal 4 (vier) deelnemers worden geplaatst via HC1/IJsselcup."

Maar plek tien ligt wel heel ver weg van plek vier, al zitten er ook mannen voor Roest die zich reeds hebben geplaatst voor de NK afstanden. Het is dus nog even afwachten wat de KNSB beslist, maar dat Roest niet zover is als hij zou moeten zijn, dat is wel duidelijk.

Energie

Begin oktober vertelde Roest dat hij een tijdje niet geleefd heeft als profschaatser. "Helemaal los van het schaatsen om de energie terug te vinden. Afspreken met vrienden, spelletjes doen. Dat was leuk, maar nu is het weer fulltime leven als schaatser", zei hij tegen het AD.