Stijn van de Bunt geniet op tijd moment van wat tijd buiten de schaatsbaan en die tijd besteedt hij, in tegenstelling tot andere collega's, in Nederland. Waar veel schaatsers op vakantie zijn in het buitenland, duikt Van de Bunt op in Assen bij een andere sport.

Van de Bunt dook in Assen op op het bekende TT-circuit. Op zijn story liet hij zien dat hij op de tribune zit van de Nederlandse racetempel. Van de Bunt zet er niet bij waarvoor hij op het circuit is, maar een blik in de agenda leert dat er donderdag geen evenement was op het circuit. Aankomend weekend wordt wel de Harley Davidson Bagger World Cup gehouden. Het is niet bekend of hij voor de voorbereidingen op die wedstrijd in Assen aanwezig was.

Topseizoen Van de Bunt

Voor Van de Bunt is het in ieder geval een goede week. Eind vorige week bracht zijn schaatsteam IKO X20 Badkamers naar buiten dat het contract van de topschaatser is verlengd. Van de Bunt blijft nu tot minimaal 2030 bij de bekende schaatsploeg. Verschillende (ex-)topschaatsers reageerden vol trots op de verlenging van de schaatser. Zo waren Joy Beune, Kjeld Nuis en Koen Verweij blij met het nieuws van IKO X20 Badkamers.

Van de Bunt kwam dit seizoen als een ware storm de schaatstop van Nederland binnen. Tijdens het OKT maakte de langebaanschaatser een hele hoop indruk. Van de Bunt won zowel de 5000 als de 10.000 meter, waardoor hij op allebei die afstanden van start mocht op de Olympische Winterspelen. Daarnaast werd hij toegevoegd aan het team van de ploegenachtervolging en mocht Van de Bunt zelfs samen met Jorrit Bergsma de mass start afwerken in Milaan.

Op dat laatste onderdeel was hij het allermeest succesvol. Van de Bunt hield het peloton tegen toen Bergsma zijn aanval plaatste. Daardoor kwamen de concurrenten van de Nederlander niet meer aan de Fries. Bergsma pakte daardoor goud en bedankte na zijn race ook veelvuldig Van de Bunt voor zijn rol in het behalen van de gouden plak op de Olympische Winterspelen.