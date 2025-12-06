Het lukte Chris Huizinga zaterdag niet om potten te breken op de 10 kilometer tijdens de World Cup schaatsen in Thialf. Hij werd achtste met een tijd van 12.58,04. Na afloop van zijn rit legde de Nederlander de vinger op de zere plek: "Ik wilde hem eigenlijk stabiel uitrijden."

Huizinga verscheen behoorlijk uitgeput voor de camera van de NOS na afloop van zijn 10.000 meter-rit. Vooral in de laatste twee ronden had de Nederlander het zichtbaar zwaar. "Het eerste deel ging wel goed", blikte Huizinga terug.

"Maar je merkte al een beetje hoe de energieverdeling is. Ik merkte al een beetje dat ik hem niet helemaal kon houden, dus wilde ik hem eigenlijk stabiel uitrijden, maar de man met de hamer kwam toch wel de laatste zeven ronden", aldus Huizinga.

'In het buitenland lukt het wel, maar in Thialf niet'

"Dat is pure vermoeidheid", antwoordt Huizinga wanneer de verslaggever hem confronteert met een hoge rondetijd. Eerder op de dag vertelde Huizinga over de 'verkeerde' voorbereiding van Team Essent. "We zijn nog wel een beetje zoekende natuurlijk, maar persoonlijk had ik twee goede wedstrijden in het buitenland. Het lijkt wel alsof het dit jaar andersom is; in het buitenland lukt het wel, maar in Thialf niet."

