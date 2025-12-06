Wie zaterdag naar de World Cup schaatsen in Heerenveen keek op tv, kreeg ineens een kamer met schattige hondjes in beeld. En een stel schaatssters die knuffels uitdelen aan de viervoeters. Wat was daar nou loos?

De aanwezigheid van honden in ijspaleis Thialf heeft te maken met een besluit van de schaatsbond ISU. Dit seizoen, 2025-2026, is gekozen voor de introductie van een 'Calm Zone' rondom schaatsbanen. Daar horen ook knuffelhonden bij.

Het bestuur van de ISU meldt dat deze kalmtezone het doel heeft "om deelnemende schaatsers een toegewijde, veilige en kalme plek te bieden die hen afschermt van de stress van de wedstrijd". In die Calm Zone kunnen de schaatsers zich mentaal opladen.

Esmee Visser

De commentatoren van NOS zeiden tijdens het fragment: "Dit is de ruimte waar schaatsers even tot rust kunnen komen. Dat kan tegenwoordig met knuffelhondjes. Daar zit Serena Pergher, de Italiaanse sprintster. Esmee Visser is erbij betrokken. Het is een traject om schaatsers meer te laten ontspannen en mentale druk weg te nemen."

Visser werd in 2018 olympisch kampioene op de 5000 meter schaatsen. Zij is ook betrokken bij onderwerpen op het gebied van natuur, milieu en klimaat. Het probleem van de schaatswereld is dat het zelf niet bepaald een milieuvriendelijke sport is. De wedstrijden worden op verschillende continenten gehouden en ijsbanen kosten erg veel energie. "Daar heb ik best mee gestruggled", erkent Visser tegen Schaatsen.nl. "Vaak heb je daar zelf geen invloed op. Je móet vliegen om aan World Cups of een WK mee te doen."

Calm Zone

In de Calm Zone zijn er niet alleen hondjes present. Volgens de ISU moet het er ongeveer zo uit gaan zien: "Bij grote evenementen krijgen atleten toegang tot creatieve activiteiten, spelletjes, hulpmiddelen voor mindfulness en ondersteuning van professionals op het gebied van mentale gezondheid. Ook zijn er, indien mogelijk, therapiehonden. Dit alles onderstreept de toewijding van de ISU om het welzijn van atleten prioriteit te geven."