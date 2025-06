Voormalig sprintkanon Hein Otterspeer heeft zijn schaatspak aan de wilgen gehangen, maar stilzitten zit er niet in. Eind deze maand stapt hij op de fiets voor een tocht van maar liefst 500 kilometer: van Zoutkamp naar Zoutelande, in één ruk. Niet zomaar een rit, maar een symbolische, voor een doel dat hem persoonlijk raakt, zo vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Na een lange carrière vol sprinttitels, wereldbekers en podiumplekken staat Hein Otterspeer voor een totaal andere uitdaging. Niet op het ijs, maar op de fiets. Een tocht van 500 kilometer. Niet in een peloton, niet voor een tijd, maar met een ander doel. “Er wordt van ons verwacht dat we 500 kilometer in één ruk doen,” vertelt Hein lachend. Hij stapt nu op de fiets, want belofte maakt schuld. “Ik heb vorig jaar het startschot gegeven, maar ben toen na 30 kilometer afgetaaid. Ik zei toen dat mocht mijn carrière erop zitten, dan kun je me wel bellen, dan ga ik het volledig doen. Toen zeiden zij: belofte maakt schuld.”

De tocht is onderdeel van een jaarlijks initiatief van de Nierstichting. “Heel veel mensen doen het in teams,” vertelt de inmiddels 36-jarige Otterspeer. “Er wordt geld ingezameld om het leven van nierpatienten draaglijker te maken. Een draagbare kunstnier bijvoorbeeld. Dat kost gewoon klauwen met geld.”

Dan wordt ook duidelijk waarom Hein zich zo persoonlijk betrokken voelt. “Ik ben ambassadeur van de Nierstichting, en vanwege mijn vader – die is nierpatiënt – doe ik nu dus mee. Het is een heel persoonlijk iets.”

Samen met zijn broer Koen, die ook fietst én geschaatst heeft, rijdt hij de volledige afstand. Niet in een team, maar gewoon met z’n tweeën. Dus 500 kilometer, de neus. Ik heb het nooit gefietst. Ik heb wel getraind, maar 500 kilometer kun je ook niet echt lekker voorbereiden. Ik heb nog een paar weken, dus even nog een paar oefenrondjes”, lacht hij.

In tegenstelling tot wat Hein als topsporter gewend is geweest, draait de tocht nu om meer dan alleen de fysieke prestatie. “Het gaat ons om het grotere geheel. Iedereen die je onderweg spreekt en tegenkomt, heeft zijn eigen verhaal.” En dat maakt indruk. “Het gaat al heel snel over: voor wie fiets jij? De een voor zijn moeder, de ander heeft een donornier gekregen. Of een buurman die misschien is overleden.”

Op de vraag of hij de tocht ook als snelste wil afleggen, moet hij smakelijk lachen. “Ik ga demarreren en dan kop over kop met mijn broer rijden denk ik”, zegt hij met een dikke knipoog. “Maar goed, ik ga eens kijken hoe de wind staat. En dan stem ik daar mijn kopbeurtjes op af.”

Doneren kan nog steeds, benadrukt hij. “We heten Team Otterspeer en we fietsen voor onze vader. Maar het draagt uiteindelijk bij aan het grotere geheel. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Voor ons is het maar 500 kilometer. Maar voor die nierpatiënten is het chronisch. Die dragen het hun hele leven met zich mee.”

