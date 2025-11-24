Bij de 500 meter sprint op de schaatsbaan gaat het niet alleen maar om pure snelheid. Het is ook veel fijner om te finishen in de buitenbocht dan in de binnenbocht. Want die buitenbocht is in volle vaart makkelijker te houden. Toch wordt er bij de Olympische Winterspelen in 2026 maar één 500 meter gereden.

In 2014 werd te Sochi de kortste afstand tweemaal gereden (met Michel Mulder als winnaar), maar vier jaar later hoefde de Noor Håvard Holmefjord Lorentzen in Gangneung slechts één perfecte 500 meter af te leveren. Ook in 2022 en weldra in 2026 is er slechts een enkele omloop.

Jan Ykema

Dat stoort oud-topsprinter Jan Ykema. De drievoudig Nederlands sprintkampioen won zilver op de 500 meter in 1988 te Calgary. Ook toen werd slechts één 500 meter gereden en verrassend genoeg hoefde Ykema alleen Uwe-Jens Mey voor zich te dulden. De nu 62-jarige Ykema legt uit dat hij kon uitblinken vanwege de loting.

"Ik weet nog dat ik in 1988 een gat in de lucht sprong toen na de loting bleek dat ik in de binnenbaan mocht starten", vertelt hij tegen De Telegraaf. "Russen als Igor Zhelezovski en Sergey Fokichev waren toen in principe sneller dan ik. Maar op die nieuwe, snelle hooglandbaan van Calgary, die hal was toen net open, moest iedereen wennen aan de nieuwe topsnelheden. Die lagen toen, voor de uitvinding van de klapschaats, al enorm hoog."

Schaatsbond ISU

Wat hem betreft draait de schaatsbond ISU de regels omtrent de 500 meter direct terug en worden er tweer twee omlopen gereden in Milaan. " Dat de ISU die maatregel in al zijn wijsheid heeft teruggedraaid, dat snapt toch helemaal niemand?", stelt hij.

"De 500 meter van Milaan wordt zodoende bij voorbaat al een oneerlijke wedstrijd. Want ik weet zeker dat Jenning de Boo pas staat te juichen als de loting is geweest en hij is ingedeeld in de binnenbaan. Of niet dus. Want ook al heeft hij een verleden als shorttracker, de snelheden in de laatste binnenbocht hebben volgens mij voor veel schaatsers hun max bereikt."

Verslaving

In augustus was Ykema te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daarin, en eerder ook in een boek en op tv, was hij openhartig over zijn drugsverslaving. "In de bladen lees ik wel eens dat iemand vijf jaar verslaafd is geweest en er een maand vanaf is. Dan denk ik: een maand er vanaf? Toen lag ik nog op bed, vol drugsverschijnselen", legde hij uit.

"Als je er diep in zit, moet je er heel erg je best voor doen om er best uit te komen. Dat heb ik steeds overleefd en gun ik iedereen."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Reageer en praat mee!