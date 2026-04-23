Een van de grootste vragen die boven het schaatspeloton hangt voor het nieuwe seizoen is of Jutta Leerdam doorgaat of stopt na het behalen van olympisch goud op de Winterspelen in Milaan. De topschaatsster liet daarvoor namelijk doorschemeren dat ze na het behalen van die missie aan haar gezinsleven zou willen beginnen met verloofde Jake Paul. Het schaatsen is echter meer dan Leerdam. In dit artikel lees je het overzicht van transfers en gestopte schaatsers in Nederland.

Terwijl de meeste schaatsers na een druk olympisch seizoen genieten van hun welverdiende vakantie, zijn de teams op de achtergrond al bezig met het komende schaatsseizoen 2026/2027. Trainingsschema's worden opgesteld, trainingskampen geboekt en het belangrijkste van allemaal: nieuwe schaatsers worden aangetrokken, om bijvoorbeeld de ontstane gaten na pensioenen op te vullen. Check hieronder de transfers, de gestopte schaatsers en de vraagtekens. Dit bericht wordt aangevuld bij nieuws.

Deze schaatsers zijn gestopt

Jordy van Workum

Melissa Wijfje

Dione Voskamp

Esther Kiel

Grote internationale namen stoppen ook

Bij de stoppers kunnen we niet om de internationale toppers heen. De schaatswereld gaat verder zonder olympisch kampioenen als Miho Takagi, Ted-Jan Bloemen, Ivanie Blondin, Mia Manganello, Brittany Bowe en Martina Sablikova.

Transfers

Serge Yoro: van team Novus naar team X20

Merijn Scheperkamp: van team Essent naar Reggeborgh

Anna Boersma: van team Staan naar Reggeborgh

Kayo Vos: van team X2O naar Reggeborgh

Louis Hollaar: van team Reggeborgh naar team Essent

Friso van Vliet: van KTTMidden-Oost naar Albert Heijn Zaanlander

Kai-Arne Ottenhoff: van KTTNoord naar Reggeborgh

Ede Kortlever: van TalentNed naar X2O

Arjen Boersma: van TalentNed naar X2O

Vraagtekens

Elisa Dul is nog jong (27) om te stoppen met schaatsen, maar kondigde in april wel aan weg te gaan bij Albert Heijn Zaanlander. Zij gaat naar eigen zeggen 'op naar een nieuw avontuur', maar waar dat is, is niet bekend. Het grote vraagteken rond Jutta Leerdam blijft ook bestaan zolang de topschaatsster zelf geen uitsluitsel geeft over haar toekomst in het schaatsen. En wat gaat bijvoorbeeld Kai Verbij doen na zijn terugkeer op het ijs via het team van Leerdam?