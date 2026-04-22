Jutta Leerdam timmert al langere tijd hard aan de weg als heuse influencer. De topschaatsster heeft daardoor ook voor na haar sportcarrière al haar schaapjes op het droge. Woensdag kwam ze daarover tot een opmerkelijke conclusie. Ze moet en zal wat dingen anders gaan aanpakken.

Zoals een echte influencer betaamt neemt Jutta Leerdam haar miljoenen volgers elke week mee op reis in haar eigen leven. Van een vakantie in Amerika tot een feestje in Nederland, haar fans missen niet veel van de verrichtingen van de olympisch kampioene. Toch denkt ze dat sommige dingen een stuk beter kunnen. Zo vertelt Leerdam in een openhartige video.

Onverwachts advies

Op TikTok waagt de 27-jarige Leerdam zich aan een heuse dagvlog. "Breng de dag met mij door in New York", valt er te lezen in de snelle video. Daarin neemt de schaatsster van Team KaFra haar volgers mee tijdens haar tripje in The Big Apple. Maar daar werd ze onverwachts van advies voorzien door een trouwe kijker.

"Ik ben nu nog in New York, maar ik vlieg zo naar Los Angeles voor een evenement. Ik zit momenteel in een vreemde situatie", vertelt een eerlijke Leerdam. "Ik ben een soort alles-of-niets-type. Of ik post helemaal niets, of ik post drie keer per dag." Het klopt dat de Westlandse soms dagenlang verdwenen lijkt, en dan plots weer veel berichten post. Daar werd ze in New York op straat voor aangesproken.

"Ik kwam een ​​meisje tegen die zei: ik vind je content geweldig, maar je post gewoon niet. Ik dacht: 'Ah, dat is zo waar'. Dus ik neem jullie mee op mijn dag." Leerdam lijkt zich dus te beseffen dat je als echte influencer eigenlijk toch wel elke dag iets van je moet laten weten.

'De diva is gearriveerd'

"Het is een soort reisdag tussen New York en Los Angeles.", vertelt Leerdam, die voor de veranderingen eens geen luxe kleding heeft aangetrokken. "Dit is mijn nieuwe joggingspak. Ik vind hem perfect omdat het zo lekker comfortabel is."

Vervolgens laat Leerdam zien wat ze allemaal heeft gedaan. "Ik heb iets bij Sephora gekocht, maar dat laat ik jullie later zien", zo probeert ze haar volgers te teasen. Op het eind krijgt ze nog een opvallende vraag van een vriendin. "Een café in New York of een terras in Parijs?", luidt die vraag. Daar weet Leerdam geen antwoord op. Wel heeft haar vriendin nog een grappende opmerking voor haar over. "De diva is gearriveerd." Met dit soort filmpjes probeert 'diva' Leerdam haar sterrenstatus nog verder uit te breiden. En met succes, aangezien de video binnen een uur al duizenden keren is bekeken.