Topschaatsers zien af op trainingskamp, Jillert Anema (69) kan het niet bijbenen: 'Hij heeft zijn beste tijd gehad'

De schaatsers van Team Albert Heijn-Zaanlander zijn traditiegetrouw afgereisd naar Tenerife, als eerste voorbereiding op het nieuwe seizoen. Coach Jillert Anema (69) is er ook bij en laat blijken hoe serieus hij het trainingskamp neemt. "Het fundament wordt nu gelegd."

Anema en zijn ploeg gaan al sinds 1997 naar het hotel Parador Las Cañadas del Teide, dat op 2000 meter hoogte ligt. Dit seizoen zijn toppers als Jordan Stolz, zijn vriendin Kurumi Inagawa, Elisa Dul, Merel Conijn en Marijke Groenewoud mee naar het Spaanse eiland. Daar krijgen zij te maken met de afwijkende training van Anema.

Waar Groenewoud na acht seizoenen gewend is aan de aanpak van Anema, daar was het voor Conijn vorig jaar nog wennen. Zo zegt ze tegen Schaatsen.nl: "Toen ik bij Albert Heijn Zaanlander kwam was het een shock te zien hoe anders er hier wordt getraind dan bij mijn vorige teams. Intussen ben ik wat meer gewend, maar verleden jaar dacht ik als we ’s morgens gingen skeeleren voor het ontbijt..."

Schaatscoach Jillert Anema kijkt kritisch naar nieuwe aanwinst en muzikale schaatser: 'Laten we het netjes houden' Schaatser Hylke de Boer (21) is sinds kort een collega van zijn broer Tjerk bij Team Albert Heijn Zaanlander. De gebroeders zijn ook al bandgenoten in Yme & The Farmbreakers, met Jillert Anema als één van hun grootste fans. Wel heeft de schaatscoach enige kritiek op de schaatskunsten van Hylke.

'Draaide halverwege om!'

Echt bijzonder vinden ze Tenerife niet meer, maar dat komt omdat ze er inmiddels drie keer per seizoen komen. Conijn noemt het 'heel toeristisch en droog', maar: "Om te trainen is het super. En we zijn van de week gaan hiken met de gehele ploeg, inclusief begeleiding. Dat was leuk om te doen."

Groenewoud vult vervolgens aan: "Jillert probeerde het ook, maar die draaide halverwege weer om. Volgens mij heeft hij z’n beste tijd gehad, haha!"

Ex-topschaatsster Irene Schouten bedolven onder liefdevolle reacties na moeilijk besluit: 'Komt wel even binnen' Irene Schouten wordt overspoeld met liefdevolle reacties na haar moeilijke beslissing om een nieuw marathonproject toch stop te zetten. Dat doet de ex-topschaatsster vanwege de gezondheid van haar zoontje Dirk. Vanuit de (schaats)wereld en de rest van het land ontvangt ze vele steunbetuigingen.

Olympisch seizoen

De groep traint drie keer per dag en de schaatsers voelen dan ook dat hun lichaam 'de hele dag aan het werk' is. Ditmaal bereiden de rijders zich voor op een olympisch seizoen, maar daar zijn ze in de voorbereiding nog weinig mee bezig. Het verloopt 'niet heel anders' dan in andere jaren, besluit ervaringsdeskundige Groenewoud.