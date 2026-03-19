Het werd niet het seizoen waar Angel Daleman vooraf op had gehoopt, maar de jonge topschaatsster van Team Essent deed veel ervaring op is beloond met een nieuw contract. Een goede zaak, zo vinden ex-tophockeysters én groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As.

Het contract van Daleman bij Team Essent is opengebroken en met een jaar verlengd tot medio 2028. "Lekker", begint Van As in de podcast die ze samen met haar oud-ploeggenote Hoog maakt voor Sportnieuws.nl. "Voor haar ook wel fijn." Daar is Hoog het helemaal mee eens. “Wat was de reden? Gewoon omdat ze een gigantisch talent is en dat ze een goede toekomst met haar zien?"

“Ja", aldus Van As, al jaren samen met oud-schaatser en huidig commercieel directeur van Essent Sven Kramer. Maar er is nog een reden: "Als je nu niet verlengt, dan weet iedereen dat het contract volgend seizoen afloopt. Dan krijg je dus nu al dat geleur met andere ploegen." Ook vorig jaar, toen Daleman voor het eerst een contract bij een profploeg mocht tekenen, was er veel belangstelling vanuit de andere schaatsteams.

"Het is lekker dat ze nu gewoon komend seizoen nog kan bouwen en hopelijk een heel goed jaar kan draaien", aldus Van As over Daleman, die vooral op de 500 meter stappen zette.

Hoog: “En is het team nu al rond bij Essent of niet helemaal nog?” Van As: “Nee, dat is natuurlijk bij al die ploegen zo. Dit is de periode dat er nog misschien wat wisselingen plaats gaan vinden. Waarin mensen overstappen of dat er schaatsers aangetrokken worden."

"Leuk dat zij ook zegt dat ze zich heel erg op haar plek voelt bij het team en dat ze naar haar zin heeft", meent Van As. "Ze heeft al heel veel stappen gemaakt afgelopen seizoen. Met als teleurstelling natuurlijk voor haar vooral dat ze de Spelen niet heeft gehaald. Maar goed, aan de andere kant, ze is nog zo jong. Dit is haar eerste jaar als senior bij een commerciële ploeg. Die heeft nog zoveel jaar voor zich, dus dat belooft nog wat.”

Voormalig tophockeysters en groot sportliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke week speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door in hun podcast.