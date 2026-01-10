Het zijn moeilijke weken voor Angel Daleman. De Nederlandse schaatsster liep na een tegenvallend olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaatsing voor de Olympische Spelen mis. Een domper voor de 18-jarige, die merkt dat haar lichaam ook de nodige problemen heeft.

De tiener, die vorig jaar bij haar eerste jaar tussen de profs heel veel indruk maakte, rijdt deze zaterdag de 500 meter op het de EK afstanden. Liever had ze dat niet gedaan, want dat zou betekenen dat ze zich had geplaatst voor de Spelen. Dat lukte op de 500, 1000 en 1500 meter echter niet. Een domper voor haar, zo vertelt ze aan het Algemeen Dagblad.

Huilen na deceptie

Daleman verwerkte de dreun bij haar ouders en reed ook het NK shorttrack, ook een klein beetje om het OKT te vergeten. Maar Daleman liet ook de tranen lopen, binnen en buiten het zicht van de camera's. "Opkroppen heeft geen zin. Emoties moet je niet wegstoppen. Als je moet huilen, huil dan maar gewoon."

Uitgeput lichaam

Daleman, die ook zag dat haar vriend en Team Essent-ploeggenoot Beau Snellink de Spelen misliep, wil zich nu herpakken op de EK afstanden, maar heel veel vertrouwen lijkt ze er niet in te hebben. Dat komt mede door haar vorm. "Ik merk dat mijn lichaam is uitgeput", biecht ze op. "Heel het seizoen, vanaf de zomer al, ben je bezig met dat OKT."

Het kwalificatietoernooi is nu achter de rug. Kan het mislukte OKT worden weggespoeld met een Europese titel? Daleman twijfelt er over, zeker omdat buiten Anna Boersma er geen Nederlandse olympiërs meedoen en ook veel andere toppers ontbreken. "Ik moet eerlijk zijn: dat zou het gevoel van een Europese titel wel anders maken. Zo ben ik dan ook wel weer."

Angel Daleman in actie op EK afstanden

Daleman rijdt zaterdagmiddag op de EK afstanden de 500 meter, samen met onder meer Boersma en Isabel Grevelt. De 18-jarige rijdt die afstand in plaats van haar geliefde 1000 en 1500 meter omdat ze op de kortste afstand de beste prestatie neerzette.

