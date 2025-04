Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong krijgt een heel bijzondere boodschap

Het is feest! Want Antoinette Rijpma-de Jong is vandaag jarig. De langebaanschaatster mag vandaag dertig kaarsjes uitblazen. Ze heeft dan ook de nodige bijzondere felicitaties gekregen.

Rijpma-de Jong zit momenteel aan de zonnige Spaanse kust met haar familie. Er is haast geen betere plek om je verjaardag te vieren. Zeeft daarom ook allemaal leuke verjaardagsfilmpjes- en foto's op haar Instagram geplaatst. Zo is te zien hoe ze samen met haar familie liedjes zingt en klapt.

Maar ze kreeg ook wel een hele bijzondere felicitatie. Want ineens vloog er een vliegtuig over met een spandoek waarop de tekst 'Gefeliciteerd Antoinette' stond. Ze wordt dus goed in het zonnetje gezet vandaag!

De boodschap. © _antoinettedejong op Instagram

Achternaam

De lange achternaam heeft ze te danken aan haar man Coen Rijpma. De schaatsster ontmoette hem in 2019, en op 20 mei 2022 gaven ze elkaar het jawoord. Sindsdien draagt Antoinette de achternaam Rijpma-de Jong.

Rust

Bij de 32-jarige Coen heeft ze rust gevonden. "Ik weet als ik de deur uitga: vanavond zijn we weer lekker samen", vertelde Rijpma-de Jong ooit in het tijdschrift Helden. "Alles is goed. Het gejaagde gevoel dat ik zo lang had, is weg." De schaatsster is dankzij haar man ook minder bang om mensen teleur te stellen. Een gevoel dat voortkwam uit haar pestverleden.

Pestverleden

Met haar lange rode haren valt Rijpma-de Jong meteen op. Tegenwoordig is ze daar trots op, maar in haar jeugd werd ze juist vaak gepest om die haarkleur. "In mijn leven heeft mijn zelfvertrouwen wel een paar klappen opgelopen", aldus de 29-jarige schaatsster.

Wisselvallig seizoen

Rijpma-de Jong kende een wisselvallig seizoen bij haar nieuwe ploeg Reggeborgh. Tijdens de WK afstanden in Hamar veroverde ze samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud de wereldtitel op de ploegenachtervolging. Individueel behaalde ze zilver op de 1500 meter. Bij het EK allround schreef ze de titel op haar naam, terwijl ze eerder op het NK allround als derde eindigde. Op de NK afstanden bleef goud uit: ze pakte zilver op de 1000 meter en brons op de 1500 meter.