'Vier uur lang afzien' voor topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong bij begin vakantie

Dat schaatsers in hun 'vrije tijd' graag fietsen om fit te blijven, is geen geheim. Maar meestal blijft het dan bij toertochten in Nederland of bij intensieve trainingskampen op bijvoorbeeld bergbeklimmen. Maar Antoinette Rijpma-de Jong zocht het heel ergens anders op.

De topschaatsster van Team Reggeborgh dook ineens op tijdens een gravelkoers in het Belgische Turnhout. Liefst 144 kilometer crosste ze door de modder afgelopen zondag. De wedstrijd, onderdeel van de officiële UCI-kalender, was meteen een kwalificatiemoment voor het gravelkampioenschap. Er deden dus veel grote namen mee.

Prima uitslag

Niet zo gek ook dat Rijpma-de Jong hier eens géén podiumplaats opeiste, al finishte ze ook weer niet in het achterveld. De topsporter in haar wilde toch een goede prestatie neerzetten en die kwam er. In een tijd van precies 4:14.14 kwam ze over de streep. Ze werd de 19de vrouw in de einduitslag. De Nederlandse winnares Geerike Schreurs deed er ruim twee minuten sneller over dan Rijpma-de Jong, die gesteund werd door haar man Coen Rijpma.

'Vier uur lang afzien'

Na de race liet de Nederlandse topschaatsster zich zien op Instagram. Onder de modder, maar met een glimlach van oor tot oor, omschreef ze haar bijzondere begin van de vakantie. "De vakantie goed ingeluid met 140km gravelen. Na een druk weekje thuis en een week zonder sporten, besloot ik dat het een goed idee was om de Gravel Series bij de elite vrouwen mee te pakken. Vier uur lang stofhappen en afzien tussen de wielen."

Wisselvallig seizoen

De 29-jarige Rijpma-de Jong beleefde een wisselvallig seizoen in dienst van haar nieuwe team Reggeborgh. Ze werd op de WK afstanden in Hamar wereldkampioene met Joy Beune en Marijke Groenewoud op de ploegenachtervolging. Individueel pakte ze het zilver op de 1500 meter. Ze werd ook Europees kampioene allround nadat ze derde was geworden op de NK allround. Op de NK afstanden zat er geen goud in voor haar. Ze moest het doen met zilver op de 1000 en brons op de 1500 meter.