Nederland moet het zoals eigenlijk iedere Olympische Winterspelen ook dit jaar weer vooral hebben van het schaatsen om hoog op de medaillespiegel te eindigen. We mogen flink wat verwachten van onze schaatsers, want door een bijzondere uitvinding hebben ze een enorm voordeel ten opzichte van de buitenlandse rijders.

De Nederlandse schaatsploeg gaat op de Spelen in Milaan namelijk in een nieuw ontwikkeld 'hybride' schaatspak rijden. Daar is de afgelopen vier jaar aan gewerkt om het zo aerodynamisch mogelijk te maken.

Kledingontwerper Bert van der Tuuk, die betrokken was bij het maken van het pak, beweert in gesprek met de NOS dat het zo'n acht procent sneller is dan de outfits van de buitenlandse schaatsers.

Naast Nederland rijden alleen gastland Italië en Canada in de pakken. Dat komt doordat de olympische comités van die landen net als ons land geld hebben geïnvesteerd voor de ontwikkeling ervan.

OKT-verrassingen reden in het pak

De schaatsers moeten overigens wel even de tijd nemen voor hun race om het aan te krijgen. Het pak bestaat op de armen en benen uit twee lagen, maar doordat de binnenste laag heel strak is, kost het vijftien minuten om het aan te trekken. Dat het pak sneller is dan de standaard kleding, komt door de manier hoe de twee lagen op elkaar zitten. Als een schaatser beweegt ontstaat er turbulentie rond de armen en benen en dat geeft een verminderde weerstand.

Het is overigens niet zo dat het pak pas op de Spelen geïntroduceerd wordt. "Alle verrassingen van het OKT reden in het hybride pak", vertelt Van der Tuuk. Het gaat daarbij om Stijn van de Bunt, Sebas Diniz, Suzanne Schulting en Tijmen Snel. Zij doen ook allemaal mee aan de Spelen.

Spelen vaker moment voor nieuwe pakken

De Spelen worden wel vaker gebruikt als moment om in een nieuw soort pak te gaan rijden, maar de resultaten zijn in het verleden wisselend geweest. Bij de Spelen van 2002 in Salt Lake City introduceerde kledingmerk Nike de Swift Skin. Het bleek een succes, want alle olympische kampioenen bij de mannen reden in dat type schaatspak.

In 2014 ging het echter volledig mis bij de Amerikaanse schaatsploeg. Team USA pakte toen geen enkele medaille in het schaatsen en dat was voor het eerst in tientallen jaren. De Amerikaanse rijders kregen toen pas vlak voor de Spelen nieuwe pakken en achteraf werd geconcludeerd dat daarmee een fout gemaakt was.

