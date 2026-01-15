Antoinette Rijpma-de Jong viert momenteel het leven. De topschaatsster staat na een bloedstollend olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en voor de Olympische Spelen stil bij de 'kleine momenten' in haar leven. Ze krijgt bijval van een olympische concurrente.

'Ik heb altijd grote dromen, grote doelen en er gebeuren altijd veel dingen tegelijk', schrijft Rijpma-de Jong op Instagram. Ze deelt foto's met haar familie, paard en bovenal met haar man Coen Rijpma. 'Het zijn de kleine dingen die het belangrijkst zijn. Tijd. Aandacht. Aanwezigheid. Sommige momenten komen maar één keer voorbij.'

Daar is Brittany Bowe het volledig mee eens. 'Preach!', schrijft ze in de reacties. Dat betekent tegenwoordig iets als 'Zeg het ze', of 'Daar ben ik het helemaal mee eens'. Rijpma-de Jong en de 37-jarige Bowe zullen elkaar in februari tegenkomen op de Olympische Spelen, want zij hebben zich beiden geplaatst voor de 1500 meter.

Olympische Spelen

De Amerikaanse durft nog altijd te dromen van goud op die afstand. "Het zou een geweldige manier zijn om mijn carrière te beëindigen, met familie, vrienden en fans op de tribunes." Bowe veroverde al tweemaal een bronzen medaille op die afstand, op de ploegenachtervolging (2018) en de 1000 meter (2022).

Rijpma-de Jong is niet haar enige concurrente uit Nederland. Ook Femke Kok en Marijke Groenewoud plaatsten zich voor de 1500 meter. Het niveau in ons land is zó hoog, dat regerend wereldkampioene Joy Beune op die afstand vierde werd. Het onderdeel wordt op 20 februari verreden voor de vrouwen op de Olympische Winterspelen in Milaan.

Antoinette Rijpma-de Jong

Rijpma-de Jong rijdt behalve de 1500 meter ook de ploegenachtervolging, samen met Beune en Groenewoud. Team IKO-X2O-rijdster Beune zorgde eerder deze week nog voor verbazing door met Marcel Bosker en haar teamgenoot Stijn van de Bunt te gaan trainen op dat onderdeel. Bosker en Van de Bunt rijden samen met Chris Huizinga de ploegenachtervolging bij de mannen.

