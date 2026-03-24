Olympisch kampioene Femke Kok heeft haar volgers een uniek kijkje achter de schermen gegeven bij een unieke ervaring. De topschaatsster sierde in januari de cover van een bekend tijdschrift en deelt nu exclusieve beelden van de fotoshoot. "Ik hoop dat ik mensen hiermee kan inspireren."

Kok was model voor het tijdschrift Women's Health. Ze werd op sportieve wijze gefotografeerd in een prachtige shoot. De schaatsster van Team Reggeborgh kijkt er via Instagram trots op terug. Daarbij onthult ze nog een aantal unieke beelden uit de reeks.

"Een paar foto's van de covershoot voor Women's Health", schrijft Kok. "Dit was zo leuk om te doen en stiekem wel een soort 'bucketlist-dingetje'. Echt een eer dat ik op de cover mocht."

'Super dankbaar'

De wereldkampioene sprint poseert in schaatshouding, op de fiets en met verschillende fitnessoefeningen. "Super dankbaar voor de vette shoot en trots op het open en eerlijke interview over onder andere druk en onzekerheden", vervolgt ze. "Ik hoop dat ik mensen hiermee kan inspireren. Let's go girls. En bedankt voor alle lieve reacties die ik al heb gehad."

Schaatsseizoen

Kok heeft er een fantastisch schaatsseizoen op zitten. Ze bleef ongeslagen op haar favoriete afstand: de 500 meter. Op de Olympische Spelen in Milaan won ze dus het goud op dat onderdeel en bovendien pakte ze zilver op de 1000 meter. De 25-jarige kwam ook in actie op de 1500 meter, maar viel daar buiten de prijzen.

Ze sloot haar seizoen vervolgens af met een succesvolle WK sprint. Ze veroverde daar de titel. Inmiddels kan ze genieten van een welverdiende vakantie. In tegenstelling tot veel van haar collega's is ze echter nog niet in het buitenland gespot. Teamgenoten Jenning de Boo en Tim Prins vertrokken samen naar Zuid-Afrika, terwijl Kjeld Nuis en Joy Beune de sneeuw opzochten. Ook Jutta Leerdam ging op wintersport. Zij genoot met haar familie in de Franse bergen.