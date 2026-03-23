Kjeld Nuis en Joy Beune genieten na een intens en lang schaatsseizoen zichtbaar van hun vakantie in de sneeuw. Het topsportkoppel zoekt de ontspanning op in de bergen, waar ze de afgelopen dagen volop tijd samen doorbrengen op en rond de piste. Daarbij zorgt de olympisch kampioen ook voor de nodige hilariteit, want tijdens de wintersporttrip maakt Nuis plots een opvallende switch, tot groot vermaak van zijn vriendin.

De drievoudig olympisch kampioen stond de afgelopen dagen juist nog op zijn snowboard, terwijl Beune haar ski’s onderbond. Op Instagram verschenen al meerdere beelden van Nuis die met volle snelheid over de piste scheerde en zichtbaar genoot van het snowboarden. Dat hij na dertig jaar zijn board plots inruilde voor een paar ski’s zorgde bij Beune zichtbaar voor de nodige verbazing en vooral veel hilariteit.

Kjeld Nuis terug op de ski's

In een video op Instagram filmt Nuis eerst zichzelf terwijl hij enthousiast aankondigt: "Ik heb een nieuw snowboard." Pas daarna richt hij de camera naar beneden en laat hij met een verbaasde blik zijn skischoenen en ski’s zien in de skillift. Lachend vraagt hij vervolgens aan Beune: "Ga ik goed?" Zijn vriendin kan haar lach nauwelijks inhouden. "Ohh, echt hilarisch", reageert ze zichtbaar vermaakt om Nuis, die na zo’n dertig jaar weer eens de ski’s onder heeft gebonden.

Even later deelt Nuis vanuit de stoeltjeslift een nieuwe update over zijn eerste afdalingen op ski’s. Lachend kijkt hij terug op zijn eerste meters en grapt hij dat hij misschien wel 'zijn roeping heeft gemist'. Beune kan het tafereel ondertussen maar moeilijk serieus nemen. "Ik moet alleen maar lachen onderweg, omdat jij zoveel schijt hebt", klinkt het vanuit haar kant. Nuis reageert direct verbaasd: "Zoveel wat?” om zichzelf vervolgens met een grote grijns te verdedigen: "Jongen, ik ben echt pro."

Kjeld Nuis staat na dertig jaar weer eens op de ski's.

'Ik ga mijn snowboard weer halen'

De woorden van Nuis blijken al snel een voorbode van nog meer komische momenten op de piste. Beune vertelt later hoe ze haar vriend regelmatig voorbij ziet schieten met volle overtuiging, maar zonder al te veel controle. "Dan word ik voorbij gescheurd en zie ik hem gaan. Dan probeert hij nog te remmen, maar dat lukt niet echt", klinkt het lachend vanuit haar kant.

Tot slot deelt Beune nog een video waarin Nuis met volle overtuiging de piste afgaat. Met zijn stokken probeert hij overdreven snelheid te maken en draait hij enthousiast zijn bochten, terwijl hij lachend naar beneden gaat. "Zo pro dus", schrijft ze er veelzeggend bij. Nuis kan er zelf ook om lachen en lijkt na zijn korte uitstapje op ski’s alweer tot een duidelijke conclusie te komen. "Ik ga mijn snowboard weer halen", schrijft hij bij het fragment.

Lang en intens schaatsseizoen

De vakantie komt voor Nuis en Beune op een fijn moment. Beiden kijken terug op een intens seizoen, met hoogte- en dieptepunten op het ijs. Voor Nuis leverde dat uiteindelijk een bronzen medaille op de 1500 meter op tijdens de Olympische Spelen, terwijl Beune zich na het drama op het OKT met zilver op de ploegenachtervolging ook liet gelden op het hoogste podium.

Met nog een lange zomer voor de boeg kunnen de topschaatsers voorlopig rustig opladen richting het nieuwe seizoen. Dat begint pas weer in het najaar, al zullen trainingskampen en voorbereidingen ongetwijfeld al eerder op de agenda staan. Voor nu lijkt het koppel vooral te genieten van de vrijheid, de sneeuw en elkaars gezelschap.