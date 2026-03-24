Voor alle Nederlandse topschaatsers zit het lange, chaotische seizoen er inmiddels alweer een tijdje op. Daarom genieten zij nu van een welverdiende vakantie. Maar wie denkt dat er alleen maar wordt stilgezeten heeft het mis. Antoinette Rijpma-de Jong blijft namelijk zelfs op vakantie volop bezig. Het leidt tot een hilarische vraag van haar volgers.

Na alle hectiek en chaos van de afgelopen maanden is het voor Antoinette Rijpma-de Jong tijd om eens lekker te genieten van de zon. De olympisch kampioene is momenteel met haar man Coen Rijpma op vakantie in de Spaanse badplaats Calpe. Dagenlang bakken op het strand zit er voor het tweetal niet in. Zij spenderen hun dag liever wat actiever.

Actieve reis

Op Instagram deelt het liefdeskoppel geregeld foto's van weer een nieuwe activititeit. Een fietstocht hier en een lang stuk wandelen daar, stilzitten zit er niet bij voor Rijpma-de Jong. In haar Nederlandse kampioenentrui, als winnaar van het NK voor elite-rensters zonder ploeg, fietst ze dagenlang langs de Spaanse kust. En dat leidt tot een hilarische vraag van haar fans, waar ze zelf nu op reageert.

'Heb je geen vakantie?'

Bij een nieuwe reeks mooie plaatjes deelt ze haar ideale trip. "Heb je geen vakantie?", citeert Rijpma-de Jong haar volgers in de caption, die haar actieve reis dus niet echt als rustperiode zien. Daar geeft ze zelf ook direct antwoord op. "Jawel, fietsen door de bergen, koffie wanneer we willen, geen plan. Niks moet. Alles mag. Dat is voor mij vakantie." Waar veel mensen het dus liever wat rustiger aan doen op vakantie, is dat niet het geval voor het sportieve duo.

De twee hebben het in ieder geval erg naar hun zin. De afgelopen weken waren ronduit hectisch te noemen. Na haar olympische titel op de 1500 meter, waarmee ze de kroon op haar carrière zette, volgde een drukke periode met interviews, huldigingen én ook nog de WK allround.

'Eindelijk samen'

Eerder deelde de twee ook al een schattig plaatje waarop ze samen stonden te genieten van de Spaanse zon. "Eindelijk even tijd samen. Wekenlang in de flow, maar geen moment stil. Huldigingen, drukte, heel veel bijzondere en onvergetelijke momenten. Dus nu even samen, zonder plan. Fiets mee, maar vandaag even niks", vertelde Rijpma-de Jong toen. Voorlopig blijven ze nog even lekker genieten, al zal dat dus niet door stil te zitten zijn.