Topschaatsster Femke Kok heeft veel mensen geïnspireerd met haar enorme succesreeks. De Friese sprintster is al tijdenlang niet te kloppen op de 500 meter en won goud bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Een kunstenaar maakte een eerbetoon voor Kok. Probleem: het kunstwerk hangt nog niet bij Kok zelf aan de muur.

Marion Nap schilderde Femke Kok in de stijl van het befaamde portret Mona Lisa, van Leonardo Da Vinci. Ze noemt het doek dan ook 'Mona Femke'. Ze had het doek van Kok in februari al min of meer afgerond, toen de topschaatsster van Team Reggeborgh de 500 meter won bij de Winterspelen. "She dit it", postte Nap bij een foto van haar creatie.

Femke Kok waardeert het schilderij

Een paar dagen later bleek dat het doek, althans de online versie ervan, onder ogen was gekomen van de topsprintster. "Missie geslaagd", schreef de kunstenaar. "Althans, voor nu. Mona Femke heeft mijn schilderij gezien en gereageerd. Aan de kwast! En ik mag het hele proces delen van haar." Ze deelde een screenshot van een privébericht van Kok. Daarin stond: "Hi Marion! Wat een super mooi en cool schilderij."

De posts van Nap werden opgepikt door onder meer RTV Noord en NOS. Maar er gebeurde iets in het leven van Nap, waardoor ze besloot geen figuratieve portretten meer te schilderen. Het doek met Kok zou dus de laatste worden in deze stijl. Nap meldde: "Ik ging viral, een prachtige expositie in het Veenkoloniaal Museum, op het NOS Journaal met mijn werk, het kon niet op. Maar toen sloeg de mood compleet om. Alles is veranderd, dus mijn werk ook. Wish me luck, ik kan het wel gebruiken."

Meer goud

Na de Winterspelen stond Kok ook nog aan de start bij de WK sprint in Thialf. Ze zette dat toernooi glorieus naar haar hand. Kok won alle afstanden en eiste de titel dus met overmacht op. Nap besloot de geschilderde Kok een tweede gouden oorbel te geven. Een paar weken later postte ze een foto van het inmiddels bijgewerkte doek.

Ze zette erbij: "Mona Femke is al een tijdje klaar, met twéé gouden medailles. Alleen.....Femke heeft mijn dm's niet gezien. Laat het magische internet wederom zijn werk doen zodat ik het schilderij bij Femke kan (laten) bezorgen. Het is mijn allerlaatste schilderij in de stijl die jullie van mij gewend zijn. Sinds ik viral ging is er helaas veel gebeurd en sindsdien hebben jullie weinig van me gehoord. Daar ga ik de komende dagen verandering in brengen, maar eerst zorgen dat de Mona Femke bij haar terecht komt."