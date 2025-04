Topschaatsster Irene Schouten reageert op veelbesproken breuk met Team AH Zaanlander

Irene Schouten en Team Albert Heijn Zaanlander zijn definitief uit elkaar, zoals Sportnieuws.nl eerder deze week al meldde. "Ik ben blij dat we uiteindelijk tot een oplossing zijn gekomen", reageert Schouten, die sinds enige tijd in onmin leefde met haar werkgever. Zo komt er na ruim tien jaar een einde aan hun samenwerking.

Schouten en Team AH Zaanlander leefden sinds enige tijd op gespannen voet met elkaar. Dat gebeurde nadat Schouten, die ruim een jaar geleden stopte als prof en later dat jaar beviel van een zoontje, haar terugkeer vierde op het marathonijs. Dat deed ze niet onder begeleiding van haar coach Jillert Anema, maar in een 'neutraal' zwart pak. AH Zaanlander wilde naar namelijk niet opstellen.

In de weken en maanden daarna werd duidelijk dat beide partijen niet met elkaar verder konden. Het contract van Schouten liep eigenlijk door tot en met april 2026, maar de verbintenis is nu beëindigd. Nadat Sportnieuws.nl eerder deze week al meldde dat de bevestiging spoedig zou volgen, maakte AH Zaanlander de breuk vrijdagmiddag wereldkundig.

Reactie Irene Schouten

In het persbericht bedankt Schouten haar voormalig werkgever. "Ik ben blij dat we uiteinelijk tot een oplossing zijn gekomen. Ik heb 10 jaar lang een supermooie tijd beleefd bij de ploeg. Ik wens ze veel succes voor de toekomst", aldus de meervoudig olympisch kampioene.

Afscheid na ruim 10 jaar

Schouten kwam in 2015 bij de ploeg, die toen nog als Team Clafis door het leven ging. In de jaren daarna ontpopte ze zich tot een topschaatster op zowel de langebaan als de marathon. Sportief gezien was 2022 met afstand haar beste jaar. Ze won olympisch goud op de 3000 meter, de 5000 meter en de massastart. In totaal won ze ook acht wereldtitels.

Na ruim tien jaar komt er dus ook een eind haar samenwerking met coach Anema, met wie ze al die grote successen boekte. De ervaren coach liet kort na Schoutens rentree doorschemeren dat hij een hernieuwde samenwerking niet meer zag zitten. In het persbericht bedankt hij zijn inmiddels 32-jarige oud-pupil. "Ik kijk met warme gevoelens en trots terug op onze bijzondere samenwerking."