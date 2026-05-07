Joy Beune is de laatste jaren uitbundig in onder andere haar interviews en op sociale media, maar dit was niet altijd zo. In het begin van haar loopbaan had de topschaatsster juist enorm veel problemen met de publiciteit.

Nadat Beune naar Heerenveen verhuisde en de eerste successen in haar carrière beleefde, begon ook de aandacht. Iets wat de topschaatsster 'héél overweldigend' vond, zo vertelt ze in gesprek met KNLTB.tv. "Mensen stappen op je af en willen wat van je. Ik ben van mezelf niet zo’n prater en best introvert. Ik vind grote groepen heel moeilijk, maar als ik met mensen ben die ik ken, dan ben ik meer op mijn gemak", vertelt Beune over haar karaktereigenschappen.

'Wat een maf wijf'

Het hoogtepunt van deze angst was voor Beune in 2024, toen ze zowat alles won wat er te winnen viel. "Toen wilden zo veel mensen dingen van me en moest ik na het seizoen ook nog clinics geven en zo. Na zo’n tweede dag ging ik onder de dekens zitten en heel hard huilen. Kjeld vroeg me dan ook: ‘Wat is er?’ Toen zei ik dat ik het niet trok. Hij zal wel hebben gedacht, wat is dit voor maf wijf", vertelt Beune over de aandacht aan haar adres.

Vrienden via Nuis

Beune en haar introverte karakter hadden in het begin dan ook moeite met het maken van vrienden toen ze van Borne naar Heerenveen verhuisde. Gelukkig hielp de hobby van haar vriend Kjeld Nuis de schaatsster met het leggen van contacten.

"Mijn vrienden zijn vaak mijn concurrenten, maar ik heb ook wat niet-schaatsers als vrienden hier", vertelt Beune over haar vriendschappen in Heerenveen. "Dat is via Kjeld ontstaan. Hij gamet heel veel en via het gamen leert hij veel mensen kennen. Met hun vriendinnen komen ze dan op de koffie of dat soort dingen en daar had ik best een goede klik mee. Heerenveen voelt nu wel echt als thuis." Beune werd geboren in Borne en schaatste eerst in de schaatshal van Enschede alvorens ze verhuisde naar Heerenveen om in Thialf te trainen.

