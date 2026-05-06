Topschaatsster Joy Beune (27) stond in 2024 in de Playboy en daar heeft ze nog altijd geen spijt van. Ze deed het niet alleen omdat ze de foto's mooi vond, maar ook om een achterliggende reden. Beune had in het begin van haar loopbaan een moeilijke relatie met eten en dus is ze trots op hoe haar lichaam nu is.

Beune stond in 2024 op de cover van het tijdschrift Playboy en ze is nog altijd blij met het eindresultaat van die shoot. Tegenover KNLTB.tv vertelt de topschaatsster dat haar eerste reactie 'niet gelijk ja was' toen ze door het blad werd gevraagd. Haar vriend Kjeld Nuis was juist degene die Beune zei dat ze het wel moest doen. "Voor hem kan het vaak niet gek genoeg. Ik vond het heel leuk dat hij me daarin stimuleerde", vertelt de schaatsster.

Periode van onzekerheid

Voor Beune was het een mooi moment, maar ook een afsluiter van een moeilijke periode. Een tijd waarin ze een ongezonde relatie met voeding had. "Tot mijn 22e was ik onzeker over mijn gewicht en hoe ik eruit zag. Ik zag een filmpje van iemand die zei dat vrouwen van kleins af aan al bezig zijn met dun worden. Voor een atlete is dat super moeilijk. Er wordt zo veel van je gevraagd en als je dan niet de juiste brandstof tot je neemt, dan maak je jezelf gewoon kapot. Ik ben heel blij met het lichaam wat ik nu heb en dat wilde ik laten zien."

Beune vertelt dat de eerste jaren in een profploeg de situatie niet verbeterde. Alles werd voor haar bepaald en ze had het idee dat ze nergens meer 'grip op had'. Behalve op hetgene dat ze at. "Toen werd het wel heftig inderdaad, want je vergelijkt jezelf met andere atleten. Ik dacht: zij zijn allemaal zo dun, dat moet ik ook zijn", vertelt Beune openlijk over die lastige periode.

Boodschap voor alle vrouwen

Een paar jaar geleden woog Beune 58 kilo en had ze het idee dat dat lichaam nodig was voor overwinningen. Inmiddels heeft ze de knop om kunnen zetten en weet ze dat 'haar lichaam de brandstof nodig heeft'. "Het is niet erg om zwaarder te worden. Je hebt brandstof nodig om sterker te worden", kwam de olympische atlete tot de conclusie.

Beune moest uiteindelijk veel met haar psychologe praten om van het eetprobleem af te komen. Ze vertelt dat bijvoorbeeld ook haar vriend Nuis het in eerste instantie niet goed begreep. Gelukkig heeft Beune de eetproblemen achter zich gelaten en daarom heeft ze nog een heldere boodschap aan alle vrouwen die op dit moment ook met deze problemen kampen. "Dat is ook een boodschap aan alle meiden: je hebt de brandstof echt nodig, topsport of geen topsport", luidt het prachtige advies van Beune.

