Joy Beune heeft maar één doel voor dit seizoen: olympisch kampioene worden. Ze heeft wel al meerdere wereldtitels op zak, maar dat goud op de Winterspelen ontbreek nog. Misschien helpt haar 'geheime project' wat ze aankondigde daarbij.

Woensdag wachtte Beune een 'speciale levering' bij schaatstempel Thialf. Die bleek van een van haar sponsoren: PPEEQQ. Zij produceren sportbrillen, waaronder dus voor Beune. Maar ook oud-wielrenner Laurens ten Dam is aangesloten bij het bedrijf, net als de Nederlandse wielerunie KNWU. Beune omschrijft de brillen als: "De manier om er goed uit te zien op de fiets en op het ijs." Schaatsers staan namelijk niet alleen op de ijzers, (vooral) in de zomer fietsen ze veel.

Inmiddels wordt het stilletjesaan herfst, waardoor het aankomende schaatsseizoen nadert. Daarvoor heeft PPEEQQ wat bedacht speciaal voor Beune. Wat het is, maken ze samen niet bekend. Ze noemen het een 'speciaal project voor het seizoen'. En niet zomaar een seizoen, want het is een olympische.

Status Beune veranderd

PPEEQQ moet Beune dus net dat zetje extra geven richting haar olympische droom. Dat begint eind december, als de Nederlandse van Team IKO-X2O zich via het kwalificatietoernooi moet zien te plaatsen. Dat lijkt gezien haar status geen probleem. Afgelopen seizoen was Beune succesvol op de 1500, 3000 en 5000 meter en ploegenachtervolging. Bij de WK in Hamar pakte ze op drie van die vier onderdelen goud.

"De kans dat ik het haal is nog nooit zo reëel geweest", vertelde Beune onlangs in een interview met het Algemeen Dagblad. Toch moest ze wel wennen aan haar status als bekende Nederlander. "Ik vind het best nog wel overweldigend. Sta ook niet zo graag in het middelpunt en raak soms nog wel eens in paniek van hele grote groepen mensen. Stel ik me er op in, dan gaat het wel goed. Maar na mijn gouden WK allround werd ik er eerst echt heel ongelukkig van. Dacht: wat is dit allemaal? Nu kan ik er wel wat meer van genieten. Maar dat is wel een proces geweest."