Bij de vorige Olympische Winterspelen ontbrak ze nog, bij de komende (in Milaan, februari 2026) is ze op meerdere afstanden een grote titelkandidaat: Joy Beune (26). Er is kortom de laatste jaren veel veranderd in de status van de wereldkampioene allround. "Ik werd eerst heel ongelukkig."

De laatste twee seizoenen eiste Beune uit Borne zes wereldtitels op: die allroundtitel, drie individuele afstanden bij de WK afstanden en tweemaal goud op de team pursuit. Ook is ze geregeld in de publiciteit vanwege haar relatie met collega topschaatser Kjeld Nuis en uiteraard doordat ze covermodel was voor de Nederlandse editie van blootblad Playboy.

Aandacht

Het opmerkelijke van dit alles is dat Beune van nature ietwat introvert en schuchter is. Dat vloekt met die vele momenten dat ze breeduit in de picture staat, vaak ook letterlijk dus. "Het is niet dat ik niet van die aandacht houd, maar ik moet me er wel altijd even op instellen", zegt ze op de persdag van schaatsteam IKO-X2O tegen het AD.

"Ik vind het best nog wel overweldigend. Sta ook niet zo graag in het middelpunt en raak soms nog wel eens in paniek van hele grote groepen mensen. Stel ik me er op in, dan gaat het wel goed. Maar na mijn gouden WK allround werd ik er eerst echt heel ongelukkig van. Dacht: wat is dit allemaal? Nu kan ik er wel wat meer van genieten. Maar dat is wel een proces geweest."

Olympisch Kwaliicatietoernooi

Eind 2025 vindt het Olympisch Kwalificatietoernooi plaats. In Thialf wordt het een waar slagveld, want er is simpelweg geen ruimte qua startbewijzen om alle Nederlandse toppers mee te nemen naar Italië om daar hun favoriete afstanden te rijden. Teleurstellingen zijn onontkoombaar.

Voor Beune wordt het haar derde poging om een olympisch ticket in de wacht te schaatsen. "Vier jaar terug had ik helemaal niet het idee van: ik ga me plaatsen voor de Spelen. Er moest echt iets speciaals gebeuren, had dat willen lukken. En die positie is wel echt gekeerd, de kans dat ik het haal is nog nooit zo reëel geweest."