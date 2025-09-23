Topschaatssters Joy Beune en Pien Hersman zijn naast teamgenoten ook nog eens hele goede vriendinnen en dus grappen en grollen ze ook regelmatig met elkaar. Beune plaatste afgelopen weekend een opvallende opmerking bij een video van Hersman en het kon natuurlijk niet lang duren voordat ze werd teruggepakt door haar collega.

Voor de schaatsers begint binnenkort het olympische seizoen en dus willen de rijders zo goed mogelijk in vorm zijn. De meeste teams bereiden zich voor met een trainingskamp en dat is ook het geval bij Team IKO-X2O. Beune en Hersman reisden samen met het volledige team af naar Spanje om daar in vorm te raken voor het komende jaar.

Hersman deelde daar afgelopen weekend een video van met haar 700.000 volgers op Instagram en Beune kon het niet laten om daarop te reageren. De dochter van oud-schaatser Martin Hersman liet zien dat ze zich enorm in het zweet werkte in de Spaanse zon, maar haar collega was een beetje afgeleid. "Dikke billuhhh", reageerde Beune namelijk onder het bericht van haar ploeggenote.

De video kon overigens ook op goedkeuring rekenen van tennisser Jesper de Jong. De vriend van Hersman reageerde met drie liefdevolle emoji's.

Hersman pakt Beune terug

Beune deelde enkele dagen later een soortgelijke video van het trainingskamp. Uit de beelden is op te maken dat ook zij in Zuid-Europa zeker niet heeft stilgezeten. Hersman was er als de kippen bij om haar goede vriendin terug te pakken. "Dikke billuhhhhhhhh", reageert zij op haar beurt onder de video.

Net als bij Hersman reageerde overigens ook de geliefde van Beune op haar video. "Kom nou maar weer hier", plaatste haar vriend Kjeld Nuis in de comments. Nuis rijdt in een andere ploeg dan Beune en dus waren de twee een tijdje gescheiden van elkaar. Dat probleem lijkt inmiddels opgelost, want Beune deelde dinsdagmiddag een foto vanaf het vliegveld in Rotterdam. Ze is dus weer in Nederland.

Olympisch seizoen

Voor Beune en Hersman wacht een belangrijk jaar, want in februari staan de Olympische Winterspelen op het programma. Waar het voor Hersman waarschijnlijk een hele uitdaging zal zijn om daar een startbewijs voor in de wacht te slepen, kan Beune zomaar één van de grote sterren van het toernooi worden. Zij lijkt kans te maken op medailles op vier verschillende onderdelen. Beune is onderdeel van de ploegenachtervolging en hoort ook nog eens bij de wereldtop op de 1500 meter, 3000 meter en 5000 meter.

De eerste belangrijke afspraak is eind oktober, want dan zijn de NK afstanden. Het piekmoment ligt echter twee maanden later, want tussen Kerst en oud en nieuw wordt in Thialf het Olympisch Kwalificatietoernooi gehouden. Daar zijn startbewijzen te verdienen voor de Winterspelen. Die zijn in februari 2026 in Milaan.