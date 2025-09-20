Schaatsteam IKO-X20 is in Valencia beland om flink wat trainingsarbeid te verzetten onder de Spaanse zon. Pien Hersman, specialiste in de kortere en middellange afstanden, heeft zich qua kleding aangepast aan de omstandigheden. Dat leidt tot plagerige opmerkingen.

De dochter van oud-topschaatser Martin Hersman, die tegenwoordig onder meer commentator is bij de NOS, heeft zich gehuld in een blauw sportpakje. Daarin doet ze oefeningen op de atletiekbaan, zo laat ze zien in twee posts op Instagram. "Het nieuwe seizoen komt eraan", schrijft Herman. "Dit zijn de laatste voorbereidingen, in Spanje."

Joy Beune reageert

Joy Beune, ook van Team IKO-X2O, kan het niet laten om met een knipoog te reageren op de post. "Dikke billuhhh", schrijft de vriendin van topschaatser Kjeld Nuis. Hersman beantwoordt dat kortaf met een lachend icoontje. Ook Hersmans vriend Jesper de Jong, een tennisser die dit jaar voor het eerst tot de top 100 van de ATP-ranking doordrong, houdt het bij emojis. Hij stuurt drie verliefde gezichtjes.

Op de eerste post van haar blauwe pakje kwam een reactie van Nuis. De topsprinter schreef: "Im blue dabediedabedaaaaaa", verwijzend naar een grote hitsingle van Eiffel 65 genaamd Blue (Da ba dee) uit 1998. En ook De Jong liet zijn oog vallen op een bepaald lichaamsdeel van zijn vriendin. De tennisser schreef namelijk: "Big blue bil".

Martin Hersman

Pien Hersmans vader Martin Hersman behoorde tijdens zijn actieve carrière tot de schaatstop op de 1000 en 1500 meter, al kon hij vooral in zijn beginjaren ook aardig allrounden. Martin is de trotse vader van twee dochters: de 21-jarige Pien schaatst dus, terwijl Veerle (18) haar eigen pad bewandelt in het hockey in de Verenigde Staten.

"Onze dochters volgen hun dromen", schrijft Martin Hersman op Instagram. Voor hun sport zijn ze veel op pad, maar Hersman doet wat hij kan om ze te volgen. "Via foto’s en livestreams zijn we overal bij, en dat is een groot cadeau", aldus de schaatscommentator. "Het mooiste? Niet de uitslagen of de medailles, maar het plezier en toewijding dat ze hebben in alles wat ze ervoor doen en laten."