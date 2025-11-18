Joy Beune maakte afgelopen weekend indruk tijdens de World Cup in Salt Lake City. Na een week ziek thuis te hebben gezeten, keerde ze ijzersterk terug op het ijs en schoof ze op de prestigieuze adelskalender voorbij Irene Schouten. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vol bewondering op haar prestaties.

“Beune was vorige week ziek tijdens het NK afstanden, maar kreeg toch een aanwijsplek voor de World Cup in Salt Lake City. Niet onverdienstelijk heeft ze het daar gedaan”, begint Hoog.

“Ze won de 3000 meter met een PR. Ik kende het niet, maar ze stond vierde in de adelskalender. Ken jij dat?”, vraagt Hoog aan Van As, al jaren samen met schaatsicoon Sven Kramer. “Dat ken ik wel. Ik vroeg nog even of het een big deal was en dat is het. Het is wel een dingetje”, antwoordt Van As.

Adelskalender

De adelskalender is een klassement gebaseerd op de persoonlijke records op de allroundafstanden (500, 1500, 3000 en 5000 meter). “Ze stond daar vierde, maar doordat ze nu weer een PR heeft gereden op de 3000 meter is ze verplaatst naar de derde plek. Daarmee heeft ze Irene Schouten uit de top drie gestoten. Dat is best een big deal. Officieel is ze nu eigenlijk de beste Nederlandse schaatsster op dit moment, als je echt kijkt naar die PR’s”, vertelt Hoog.

“Het is wel heel cool”, vindt Van As. “Dat is heel knap. Leuk dat dit onder schaatsers ook echt een dingetje is. Het wordt wel gewaardeerd en het is gaaf om in die ranking te staan. Ook echt knap van Beune dat ze na die week van ziekte de 1500 meter én de 3000 meter wint. Het is toch echt afwachten hoe je lichaam dan reageert.”

Nuchter en zelfverzekerd

“Als je die interviews van haar ziet, dan is ze ook echt nuchter. Dat vind ik wel leuk om te zien. Maar ze heeft ook veel zelfvertrouwen. Ze zegt ook gewoon dat ze er goed in zit en dat het goed gaat. Ze zei: ‘Ik denk niet dat ik een wereldrecord ga rijden, maar ik denk er wel over na.’ Als je dat al zegt, dan voel je je gewoon goed. Dan heb je vertrouwen in je eigen kunnen.”

In de adelskalender staat de Japanse Miho Takagi op nummer twee en de voormalig Canadese schaatsster Cindy Klassen op nummer één.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering gaat het onder meer over de uitspraken van Cristiano Ronaldo, het wereldrecord van Femke Kok en de chaos rondom de Nederlandse ploegenachtervolging. Luister hieronder of via je favoriete podcastapp.