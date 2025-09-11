Joy Beune beleefde afgelopen seizoen veel hoogtepunten. Toch moet ze in de voorbereiding op het komende olympisch seizoen ook wat teleurstellingen verwerken, zo onthult ze in een interview. "Dan denk ik van: is dit het nou?"

De schaatskampioene doet bij RSM Nederland een boekje open over haar eerste en laatste keren op het ijs. Zo vertelt ze dat ze voor het eerst op schaatsen stond toen ze vier jaar oud was. "Maar toen was ik niet meteen verkocht. Ik ben pas echt begonnen op mijn negende."

Balen

Daarna krijgt ze de vraag wanneer ze voor het laatst balend van het ijs stapte. Daarop geeft de 26-jarige een verrassend antwoord. "Wanneer niet", zegt ze. "Ik moet zeggen dat ik nu in een fase zit waarin ik gelijk wil instappen op hoog niveau. Dan kom ik van het ijs en denk ik: is dit het nou?"

Toch heeft ze er vertrouwen in dat ze binnenkort weer tevreden zal zijn met haar prestaties. "Ik heb gewoon even tijd nodig om in te komen. Maar de laatste keer zal wel gisteren geweest zijn dan", lacht ze.

Gelukkig is Beune ook wel eens trots op zichzelf. Daar heeft ze ook alle reden toe na haar succesvolle seizoen. "Vooral afgelopen WK afstanden. Dat ik daar drie gouden medailles mee naar huis nam. Dan ben ik wel heel trots op mezelf." Ze won in Hamar de wereldtitel op de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging.

Winterspelen

Beune wil komend jaar voor het eerst schitteren op de Olympische Spelen in Milaan. Ze won al de nodige medailles, maar stond nog nooit op de Winterspelen. Vier jaar geleden liep de 26-jarige deelname aan het evenement mis. Tussen kerst en oud en nieuw vindt het kwalificatietoernooi plaats.

Motor

De schaatsster tikt overigens niet alleen hoge snelheden aan op het ijs. Vanaf woensdag zal ze ook op het asfalt hard gaan. Ze is namelijk geslaagd voor haar motorrijbewijs. Ze deelt haar liefde voor motoren met haar vriend Kjeld Nuis.

De schaatser blikte al vooruit op de mooie momenten die ze samen kunnen beleven op twee wielen. "Het lijkt mij super gaaf om op vakantie samen te genieten. Samen dat gevoel delen."