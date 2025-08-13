Joy Beune is de meest succesvolle schaatsster van ons land en is daardoor enorm gewild. Niet alleen om haar sportieve prestaties, maar ook haar privéleven is bijzonder in trek. De topschaatsster wordt daarom bedolven onder de verzoeken en aanbiedingen, maar heeft daarin ook een duidelijke grens getrokken.

Iedereen lijkt wel wat te willen van de meervoudig wereldkampioene, die ook aanschoof in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daar vertelde ze zulke verzoeken altijd wel in te willigen, maar af en toe wordt het haar te gek.

“Er zijn reality-aanvragen, of voor documentaires”, zo vertelt ze. “Daar hou ik niet zo van.” De partner van Kjeld Nuis heeft namelijk een groot doel voor ogen en voortdurend camera’s op haar gericht, helpen daar niet bij. “Ik wil me gewoon lekker focussen op dit seizoen en de Spelen”, aldus het boegbeeld van Team IKO-X2O.

'Ik had daar niet zoveel zin in'

Al begrijpt Beune ook wel hoe bijzonder zulke samenwerkingen zouden zijn. “Kijk, het zou natuurlijk super vet zijn als je straks olympisch goud haalt en het staat dan allemaal op beeld. Maar ik laat mijn privé liever mijn privé. Ik doe gewoon lekker mijn ding tijdens trainingen. En ik had daar niet zoveel zin in.”

Joy Beune trekt een grens

Met interviews, een radio-gesprek of een podcastopname heeft Beune geen problemen. Maar het staat haar tegen om overal en nergens gevolgd te worden. “Ze komen vaak met een grote crew, met camera’s, voor een docu. Daar zag ik wel tegenop, Dan denk ik: ik weet dat ik het niet wil, dan ga ik het niet tegen mijn zin in doen, omdat ik dan misschien vette beelden heb. Daar heb ik wel een grens getrokken.”

Belangrijke maanden voor Joy Beune

Voor Beune breken er inmiddels belangrijke maanden aan. De 26-jarige wil in februari voor het eerst schitteren op de Olympische Spelen. Ze won al de nodige wereldtitels, maar stond nog nooit op de Winterspelen. Vier jaar geleden liep ze deelname aan het evenement mis. Tussen kerst en oud en nieuw vindt het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Milaan plaats.

Schaats Inside met Joy Beune en Pien Hersman

Joy Beune was samen met ploeggenote Pien Hersman te gast in de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Beluister het hele gesprek hieronder en ook is de aflevering terug te vinden in je favoriete podcastapp.