De 5000 meter bij de vrouwen belooft op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf opnieuw een spannend slotstuk te worden. Voor Joy Beune krijgt de langste afstand extra lading na haar domper op de 1500 meter. Volgens Marianne Timmer zal juist dat zorgen voor een duidelijke reactie op het ijs.

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud durft Timmer alvast een duidelijke voorspelling te doen voor de 5000 meter. "Ik denk toch dat Marijke Groenewoud deze gaat winnen", blikt ze vooruit. "En ik denk dat Joy Beune nummer twee wordt." Daarmee zou Beune zich ook op de 5000 meter in de matrix nestelen, na haar eerdere kwalificatie op de 3000 meter, terwijl de 1500 meter juist net niet het gewenste resultaat opleverde.

Joy Beune 'getergd' aan de start van de 5000 meter

Juist die combinatie maakt de 5000 meter hét moment voor Beune om haar klasse te tonen aan het publiek in Thialf. Timmer heeft er wel een goed gevoel bij. "Joy is gewoon een superschaatser", zegt ze. "Zij incasseert deze tegenslag en zij staat wel weer getergd aan de start." Volgens de drievoudig olympisch kampioene typeert dat haar als sporter. "Ze gaat geen cadeautjes weggeven."

Daarbij speelt ook de onderlinge strijd een rol. Beune en Groenewoud treffen elkaar opnieuw in dezelfde rit, net als eerder op de 3000 en 1500 meter. "Ze rijden weer tegen elkaar", merkt Timmer op. "Ze weten wel precies hoe ze tegen elkaar kunnen rijden", grapt de voormalig topschaatsster.

Twee tickets

Een ticket op de 5000 meter is echter allesbehalve vanzelfsprekend. Naast Groenewoud gelden ook Merel Konijn, Sanne in ’t Hof en Bente Kerkhoff als geduchte concurrenten. Timmer is helder over de tickets op deze afstand: "Er mogen er maar twee." Konijn en In ’t Hof treffen elkaar in de voorlaatste rit, wat de strijd om de startbewijzen richting de Winterspelen nog verder op scherp zet.

De 5000 meter voor vrouwen begint dinsdag om 17.45 uur. Voor Beune is het de kans om de teleurstelling van maandag van zich af te schaatsen, nadat ze op de 1500 meter bijna ten val kwam en op nog geen twee tienden een olympisch ticket misliep.

