Topschaatsster Joy Beune steelt op bijzondere manier de show: 'Dan gaan we ervoor'

Joy Beune straalde na haar gouden medaille op de WK afstanden volop in Hamar, waar ze tijdens haar indrukwekkende optreden ook de show stal met bijzondere nagels. Maar ook de ontroerende beelden met haar ouders waren prachtig om te zien.

"Ik wilde die nagels eerst nog subtiel kleuren, maar de meiden zeiden, nee, ze moeten helemaal goud. ‘Oké’, zei ik, dan gaan we ervoor", verklaarde Beune tegenover De Telegraaf haar keuze om met goud gelakte nagels aan de start van de 3000 meter te verschijnen.

Met 'de meiden' doelt Beune op haar teamgenoten bij Team IKO-X2O, onder wie Robin Groot, Pien Hersman en Michelle de Jong.

Feestvierende Joy Beune moest na gouden race op WK haar moeder overhalen: 'Ze durfde niet' Joy Beune pakte in Hamar donderdagavond de wereldtitel op de 3000 meter bij de WK afstanden. De Nederlandse schaatsster kreeg na een eenzame rit het goud omgehangen, maar voordat ze haar gezicht bij de prijsuitreiking liet zien, wilde ze even langs haar ouders. Dat ging niet helemaal zonder problemen.

"Ik denk dat ik het nu maar moet blijven doen", zei Beune vorig jaar al tegenover Sportnieuws.nl toen ze ook met gouden nagels wereldkampioene op de vijf kilometer werd. Dit keer was ze dus de beste op de 3000 meter. Beune kan haar titel op de 5000 meter niet verdedigen, want voor die afstand wist ze zich eerder niet te kwalifceren.

Bij haar succes in Calgary van vorig jaar kleurde ze haar nagels dus ook goud, en ook toen was het niet direct gepland. "Het was eigenlijk een grapje, dat uit de hand is gelopen. Ik ben helemaal niet zo bijgelovig. Dat het zo heeft uitgepakt, is wel leuk", zei Beune later tegenover Sportnieuws.nl.

De gouden nagels van Joy Beune © Getty Images

Beune was donderdagavond in Hamar ijzersterk en verwees de Tsjechische Martina Sablikova en haar landgenote Merel Conijn naar respectievelijk het zilver en brons. Na haar gouden race zocht de 25-jarige topschaatsster direct haar ouders op. Maar ze kon haar vader en moeder niet zomaar even omhelzen.

Om samen een feestje te kunnen vieren, moesten haar ouders namelijk over de boarding springen. Dat zorgde voor enige twijfel bij de moeder van de wereldkampioene: "Ik zei: spring nou even over dat ding heen, maar ze durfde niet. Uiteindelijk sprong ze wel. Ik ben heel blij dat ze hier zijn", sloot Beune tegenover Sportnieuws.nl af.

Alles over WK afstanden

