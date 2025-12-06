Joy Beune is bezig met een heerlijke reeks op de 1500 meter. Zaterdag won ze de schaatsmijl bij de World Cup in Heerenveen. Op het ijs van Thialf hield ze olympisch kampioene Miho Takagi achter zich, in 1,53.10.

Het was haar zesde zege in de World Cup op rij, als we vorig seizoen meetellen. Weldra bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan is ze de te kloppen vrouw. Al moet ze zich nog wel plaatsen voor de Spelen.

Supersnelle tijd

Tegen de NOS zei ze: "De 5000 meter hakt erin", verwijzend naar haar rit van vrijdag.

"Ik merkte het bij mijn opening, daarna kwam ik op gang. Het is een supersnelle tijd. Takagi verraste me met de doorkomst bij 1100 meter, dat ze toen voor me lag. Het gaf me de motivatie om harder door te rijden. Ik heb niet stilgezeten de afgelopen weken. Ik wil bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi [OKT] goed zijn. Ik kan absoluut harder en dat bewaar ik voor het OKT. Het baanrecord zou ik dan willen verbreken."

Femke Kok

Vervolgens zoomt het gesprek in op dat baanrecord. Femke Kok reed begin oktober tijdens een trainingswedstrijd naar 1,52.69. "Kok had zoveel winst in het begin", analyseert Beune de toenmalige rit van de wereldkampioene op de 500 meter. "Bij het OKT rijd ik geen 5 kilometer vooraf", zo blikt ze gretig vooruit.

Hamar

Het is de vraag of ze deelneemt aan de vierde World Cup, in het Noorse Hamar. "Ik ga met mijn trainers spreken. Als ze zeggen rijd maar, dan ga ik. Als ze zeggen doe maar niet, in principe hoeft het dan niet, want ik heb genoeg punten gehaald. Er zijn trainingswedstijden in Thialf en ik moet denken aan mijn gezondheid. Ik moet dan weer het vliegtuig instappen. Ik wil niet ziek worden, weer. Ik ga er over praten met mijn coaches en morgen besluiten we."