Jake Paul doet spectaculaire aankondiging, verloofde Jutta Leerdam zit voorlopig weer in spanning

Hoewel de blik van Jutta Leerdam weldra op de Olympische Winterspelen van 2026 gaat en ze daardoor hoogstwaarschijnlijk minder af zal reizen naar haar vriend Jake Paul, moet ze toch een gaatje vrij maken in haar agenda voor haar verloofde.

Paul heeft namelijk een nieuw gevecht te pakken. Wederom tegen een ex-wereldkampioen die op leeftijd is, maar deze keer scheelt het geen 31 jaar net als tegen Mike Tyson. In november vorig jaar bokste de vriend van Leerdam tegen Iron Mike in een weinig zinderend gevecht. In juni van dit jaar stapt Paul de ring in tegen de 39-jarige Mexicaan Julio Cesar Chavez Jr., die in 2011 en 2012 de wereldtitel in het middengewicht bij boksbond WBC bezat.

Bij het vorige gevecht tegen Mike Tyson was Leerdam erbij, ondanks dat die bokspartij midden in het schaatsseizoen viel. De volgende wedstrijd valt wat gunstiger in de zomer, al moet de Westlandse zich wel voorbereiden op de Olympische Winterspelen van 2026. Toch heeft Leerdam in meerdere interviews aangegeven haar vriend te willen steunen bij boksduels, zoals hij dat andersom ook doet.

Angst bij Leerdam

Het nieuwe gevecht zorgt er in ieder geval voor dat Leerdam weer in spanning zal zitten. "Ik vind het niet oké als hij knock-out gaat. Dat is mijn toekomstige man. Misschien moeten we er maar niet over praten", sprak ze eerder al eens haar angst uit over de mogelijke gevolgen van een gevecht van haar verloofde.

"Denk je dat je dan gaat huilen?", vroeg Paul destijds aan haar. "Oh ja, absoluut. Maar dat is omdat ik me dan slecht voel en hoop dat je oké bent."

Sneer naar grote rivaal

Paul kondigde het gevecht met Chavez Jr. aan via Instagram. 'Vijf jaar geleden stapte ik de ring in voor mijn profdebuut na één amateurgevecht. Sindsdien is elke wedstrijd een stap richting de wereldtitel. Ik heb onlangs de baddest man on the planet (Mike Tyson, red.) verslagen, nu neem ik het op tegen een voormalig wereldkampioen met 54 overwinningen, waar Canelo amper van wist te winnen', kondigt hij de 39-jarige Mexicaan aan.

Dat laatste is een uithaal naar Pauls eeuwige rivaal Santo Saúl Álvarez Barragan, beter bekend als Canelo Álvarez. Het was de bedoeling dat Paul begin mei tegen die Mexicaan zou vechten, maar Álvarez koos voor het Saoedische geld. Paul noemde de Mexicaan in een tirade 'rooie klootzak' vanwege zijn rode haar. Toch kloppen zijn uitspraken niet helemaal. Bij The Mexican Showdown in 2017 won Canelo via een unanieme jurybeslissing.